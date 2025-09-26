Denny heeft een nieuwe scootmobiel in Ferrari-stijl: 'Koning van de weg'

Denny ‘Ferrari’ Lazarom uit Bergen op Zoom is helemaal in zijn element. Sinds vorige week scheurt hij weer met zijn Ferrari-scootmobiel door de binnenstad: “Wanneer ik op straat rij, is de weg van mij, hahaha.” Toch was Denny onlangs het lachen even vergaan. Bij een ernstige aanrijding raakte zijn vorige ‘Ferrari’ op drie wielen total loss. Dankzij een gulle gever met een sportief hart is Danny’s nieuwe ‘Scootari’ vetter dan hij ooit had durven dromen.

“Dit is de eerste en de enige Ferrari-scootmobiel in de wereld die speciaal voor mij is ontworpen”, klinkt het trots uit de mond van Denny. De geboren en getogen Bergenaar is een bekende verschijning in de stad. Door een ernstig verkeersongeluk in 2004 raakte hij verlamd aan zijn linkerzijde en sindsdien is hij aangewezen op een scootmobiel. Met zijn knalrode exemplaar in combinatie met zijn enthousiaste rijstijl kent zo'n beetje iedereen hem. “Ze noemen mij het rode gevaar, maar ik let goed op hoor. Zeker wanneer ik langs kinderen, ouderen of honden rij.”

“Ik vloog tien meter de lucht in en toen lag ik daar."

Toch ging het vorige maand helemaal mis toen Denny met zijn vorige ‘Ferrari’ tegen een bestelbusje botste. “Ik vloog tien meter de lucht in en toen lag ik daar. Gelukkig mankeerde ik niks ernstigs, maar van mijn scootmobiel was niet veel over.”

Denny met zijn 'Ferrari' op de Grote Markt (foto: Erik Peeters)

Denny kreeg na het ongeluk snel een vervanger voor zijn geliefde vervoersmiddel. Maar het grijze model leek in de verre verste niet op zijn vorige ‘Ferrari’. Hij zat even in zak en as. Totdat een vermogende autosportliefhebber uit de regio lucht kreeg van Danny’s treurige situatie. Hij bood aan om de suffe elektrische driewieler op te pimpen.

"Hij is nog veel mooier dan mijn vorige scootmobiel."

Dat aanbod was niet aan dovenmansoren gericht. Vorige week nam Denny zijn nieuwe ‘Ferrari’ in ontvangst. Hij komt superlatieven te kort over het eindresultaat. “Ik vind het schitterend. Hij is nog veel mooier dan mijn vorige scootmobiel. De emblemen van Scuderia Ferrari, de rode kleur en bestickering zijn prachtig. Het is een scootmobiel met de uitstraling van een Formule 1-auto. Ik voel me Michael Schumacher wanneer ik ermee rij, de koning van de weg.” Mensen roepen Denny op om dit keer wel wat voorzichtiger te zijn. “Ik begrijp niet waarover ze zich druk maken, want er zit niet eens een gaspedaal op, haha.”