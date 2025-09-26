Tbs-patiënt die werd neergeschoten veroordeeld voor bedreiging
Het is een zwaardere straf dan geëist. Want het Openbaar Ministerie (IOM) in Breda vond schuldigverklaring zonder celstraf voldoende. Dat was vooral met het idee dat het belangrijk is dat hij nu in een tbs-kliniek behandeld wordt voor zijn gedrag. Een celstraf zou zo'n behandeling alleen maar verstoren.
Snelheden
Maar de rechtbank vond de gebeurtenissen te ernstig om ze ongestraft te laten. In het vonnis dat vrijdag werd uitgesproken, spreken de rechters van de zeer hoge snelheden binnen de bebouwde kom van meer dan honderd kilometer per uur, de achtervolging die meer dan een half uur duurde en de verdachte die met een wapen uitstapte en dat richtte op de agenten.
Een van de agenten zei dat hij in de loop van het wapen keek. Een politiecollega zag dat gebeuren. Later vertelde een van de agenten dat hij dacht dat zijn laatste uur had geslagen.
De agenten voelden zich genoodzaakt om Lennard C. (29) neer te schieten. Hij werd geraakt in zijn pols, been en heup. Hij verstopte zich in een schuur langs de spoorlijn en werd opgepakt.
Schadevergoedingen
C. was zelf niet bij de uitspraak, hij had er voor gekozen om in de kliniek te blijven. De agenten waren er ook niet. De rechtbank kende ze schadeclaims toe. Dat betekent dat Lennard C. tegen de tienduizend euro aan schade moet vergoeden.
De rechtbank stond ook nog stil bij de verdachte zoals hij nu is. De indruk is dat hij niet beseft wat hij heeft aangericht. ‘Zorgelijk dat de ernstige feiten niet tot de verdachte zijn doorgedrongen.’
C. ontkent tot op de dag van vandaag dat hij zijn neppistool richtte op de agenten. Hij kan zich vinden in de tbs-behandeling, maar hij is het oneens met de beslissing om de agenten die schoten vrijuit te laten gaan. Zowel Lennard als zijn advocaat willen dat de agenten worden gestraft voor het dertig keer schieten op C. Ze starten een procedure om die vervolging af te dwingen.
C. zat al een tijdje in tbs met voorwaarden, ook wel tbs-light genoemd. Na de ontsnapping in oktober 2023 is de tbs waarin hij zat al omgezet in een zwaardere vorm van tbs. Hjj komt voorlopig nog niet op vrije voeten.