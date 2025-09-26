Tbs-patiënt die werd neergeschoten veroordeeld voor bedreiging

De tbs'er die eerder ontsnapte uit de GGZ-kliniek in Halsteren en tijdens een achtervolging werd neergeschoten, is vrijdag veroordeeld voor bedreiging van de politieagenten die hem achtervolgden. Lennard C. kreeg 49 dagen gevangenisstraf opgelegd. Dat is het voorarrest dat hij toen al heeft uitgezeten.

Het is een zwaardere straf dan geëist. Want het Openbaar Ministerie (IOM) in Breda vond schuldigverklaring zonder celstraf voldoende. Dat was vooral met het idee dat het belangrijk is dat hij nu in een tbs-kliniek behandeld wordt voor zijn gedrag. Een celstraf zou zo'n behandeling alleen maar verstoren. Snelheden

Maar de rechtbank vond de gebeurtenissen te ernstig om ze ongestraft te laten. In het vonnis dat vrijdag werd uitgesproken, spreken de rechters van de zeer hoge snelheden binnen de bebouwde kom van meer dan honderd kilometer per uur, de achtervolging die meer dan een half uur duurde en de verdachte die met een wapen uitstapte en dat richtte op de agenten.

Een van de agenten zei dat hij in de loop van het wapen keek. Een politiecollega zag dat gebeuren. Later vertelde een van de agenten dat hij dacht dat zijn laatste uur had geslagen.