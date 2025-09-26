Koning wil dialoog met Tilburgse docent die vraagtekens zet bij bezoek

Koning Willem-Alexander brengt volgende week donderdag een bezoek aan Fontys Hogeschool voor Journalistiek in TIlburg. Leuk, zou je zeggen. Maar daar denkt docent Jos Baijens anders over. In een opiniestuk op de website Bron, het nieuwsmedium van de school, zet hij vraagtekens bij het koninklijke bezoek. Tot zijn verrassing kwam dat artikel terecht bij de koning zelf, die daarop een gesprek met hem wil aangaan.

"Bij de aangekondigde komst van de koning naar de opleiding Fontys Journalistiek wil ik een kritische noot plaatsen", begint Baijens het opiniestuk dat hij een paar dagen geleden publiceerde. "Het is namelijk de vraag of we zo’n bezoek, met de woorden van de directeur, ‘heel eervol’ moeten noemen. Hoe dienen journalisten en de opleiding journalistiek zich te verhouden tot de macht?" Het bezoek van de koning is volgens de docent helemaal niet zo positief als de school zegt. "Ik vind 'Hoera, hij komt' een verkeerde eerste reactie naar de studenten. De opleiding journalistiek moet mensen opleiden om kritisch te zijn en vragen te stellen. De vraag is of je dat wel kan bij iemand van het Koninklijk Huis. De koning mag zich namelijk niet uitspreken over zaken die buiten het regeerakkoord vallen."

"Dat je dit bezoek eervol noemt, schoot bij mij in het verkeerde keelgat."

Baijens denkt dat iedereen bij het bezoek in een soort ‘hofhoudingstand’ schiet. "Ik vrees dat het alleen maar ja knikken, handjes schudden en lachen wordt. Kritische vragen stellen mag niet. Dat vind ik problematisch voor een journalistieke opleiding. Dat je dit bezoek eervol noemt, schoot daarom bij mij in het verkeerde keelgat." De woorden van de docent bleven niet onopgemerkt. Een woordvoerder van Willem-Alexander nam namens de koning contact op met de school. Of Baijens in gesprek wilde gaan. "Dat vind ik een dappere daad van hem, hij gaat het niet uit de weg. Maar ik twijfelde of ik ja moest zeggen. Het gesprek is privé en kan nooit gedeeld worden met de buitenwereld. Wat is dan de functie van het gesprek?" Toch heeft hij besloten donderdag het gesprek aan te gaan. "Veel collega's vonden dat ik het moest doen. Al kreeg ik ook reacties dat ik me heb laten inpakken door het koninklijke circus."

"Sommigen vinden dat ik doorsla en overdreven kritisch ben."

De reacties op zijn artikel variëren. "Sommige mensen zijn het helemaal met me eens, anderen vinden dat ik doorsla en overdreven kritisch ben." Baijens benadrukt dat hij niet wil dat studenten zijn mening overnemen, maar dat ze zien dat er meerdere kanten aan het bezoek zitten. "Het gaat erom dat studenten zelf hun mening vormen over zulke complexe thema’s. Zo kunnen ze zelf nadenken: wat vind ik hiervan?" Wat hij van het gesprek donderdag moet verwachten weet hij niet. "Het kost me wel tien minuten van mijn les maar wie weet wordt het een goed gesprek", besluit hij lachend.