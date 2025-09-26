Vechtersbazen hebben spijt van zware mishandeling: 'Ik schaam me diep'

Een van de gruwelijkste vechtpartijen van de afgelopen jaren werd deze vrijdag behandeld in de rechtbank in Breda. In Diessen ging het tijdens carnaval 2023 helemaal mis op carnavalsdinsdag. Er waren meerdere knokpartijen, zo bleek, maar door een filmpje op Dumpert zagen veel mensen hoe hard het er aan toe ging die avond.

De beelden gaan 2,5 jaar later nog door merg en been. Te zien is hoe een jongen op straat klem wordt gezet door vier andere jongens, die hem om beurten slaan en schoppen. Het slachtoffer kan niet weg en knalt regelmatig met zijn achterhoofd tegen een lantaarnpaal. En het duurt heel lang voor er een einde aan komt. In de rechtbank in Breda is vrijdag van alle adrenaline niets meer te merken en is er vooral heel veel spijt. Donderdag stonden al drie minderjarige jongens uit Diessen voor de rechter in een besloten zitting en deze vrijdag kwamen twee meerderjarige vechtersbazen aan bod Een van de vijf is nu al bijna 22 jaar. Hij is een typisch jongen van het platteland en kranen en grondwerk zijn zijn lust en zijn leven. Op het Dumpertfilmpje is hij even helemaal iemand anders en gaat hij als een dolle tekeer met vooral trappen.

"Ik vind het schandalig wat ik daar heb gedaan heb. Het kan gewoon niet wat daar is gebeurd."

"Dat filmpje hoef ik niet te zien", zegt hij resoluut tegen de rechters. "Ik vind het schandalig wat ik daar heb gedaan heb. Het kan gewoon niet wat daar is gebeurd", klinkt het met veel berouw uit zijn mond. “Ik schaam me diep."

Links achter de verdachte zit het slachtoffer uit het filmpje, samen met zijn ouders. Tijdens de zitting draait zijn belager zich om naar hem en biedt hem rechtstreeks zijn excuses aan. De jongen knikt zachtjes dat hij het heeft gehoord, maar van harte gaat het niet. Er is dan ook veel gebeurd en zowel daders als slachtoffers dragen die gewelddadige avond als trauma met zich mee. Net als bij elk conflict, en zeker met carnaval, is het onduidelijk waar de ellende nou precies begon. In ieder geval was er een ruzie in partycentrum Hercules aan de Rijtseweg in Diessen. Daar pakte een jongen een andere jongen bij de keel en hij werd eruit gezet. Beelden van de vechtpartij gingen rond via sociale media: