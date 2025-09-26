Vechtersbazen hebben spijt van zware mishandeling: 'Ik schaam me diep'
De beelden gaan 2,5 jaar later nog door merg en been. Te zien is hoe een jongen op straat klem wordt gezet door vier andere jongens, die hem om beurten slaan en schoppen. Het slachtoffer kan niet weg en knalt regelmatig met zijn achterhoofd tegen een lantaarnpaal. En het duurt heel lang voor er een einde aan komt.
In de rechtbank in Breda is vrijdag van alle adrenaline niets meer te merken en is er vooral heel veel spijt. Donderdag stonden al drie minderjarige jongens uit Diessen voor de rechter in een besloten zitting en deze vrijdag kwamen twee meerderjarige vechtersbazen aan bod
Een van de vijf is nu al bijna 22 jaar. Hij is een typisch jongen van het platteland en kranen en grondwerk zijn zijn lust en zijn leven. Op het Dumpertfilmpje is hij even helemaal iemand anders en gaat hij als een dolle tekeer met vooral trappen.
"Ik vind het schandalig wat ik daar heb gedaan heb. Het kan gewoon niet wat daar is gebeurd."
"Dat filmpje hoef ik niet te zien", zegt hij resoluut tegen de rechters. "Ik vind het schandalig wat ik daar heb gedaan heb. Het kan gewoon niet wat daar is gebeurd", klinkt het met veel berouw uit zijn mond. “Ik schaam me diep."
Links achter de verdachte zit het slachtoffer uit het filmpje, samen met zijn ouders. Tijdens de zitting draait zijn belager zich om naar hem en biedt hem rechtstreeks zijn excuses aan. De jongen knikt zachtjes dat hij het heeft gehoord, maar van harte gaat het niet. Er is dan ook veel gebeurd en zowel daders als slachtoffers dragen die gewelddadige avond als trauma met zich mee.
Net als bij elk conflict, en zeker met carnaval, is het onduidelijk waar de ellende nou precies begon. In ieder geval was er een ruzie in partycentrum Hercules aan de Rijtseweg in Diessen. Daar pakte een jongen een andere jongen bij de keel en hij werd eruit gezet.
Beelden van de vechtpartij gingen rond via sociale media:
Maar daar bleef het niet bij. Eenmaal buiten werd die jongen die iemand bij de keel greep, teruggepakt en hard op zijn gezicht geslagen. Daaruit ontstond weer de vechtpartij die op Dumpert belandde. En ook daarna werden nog twee betrokkenen op de fiets klemgereden en een van hen werd geslagen en hard op zijn hoofd gestampt.
En dat stampen op het hoofd kan de dood tot gevolg hebben, redeneert de officier. Maar verder dan poging tot zware mishandeling wil hij toch niet gaan, ook al zou er sprake zijn van werkschoenen met stalen neuzen.
De slachtoffers en zeker die jongen in het filmpje hadden geen schijn van kans, constateert de officier. "Dit is zinloos geweld met zoveel personen. Erg laag en ontzettend gevaarlijk."
Hij eiste 240 uur taakstraf tegen de oudste verdachte voor het mishandelen van twee jongens, een andere jongeman van bijna 23 kreeg een eis van 40 uur voor het klemrijden van de twee fietsers met zijn auto.
Donderdag stonden al drie minderjarige vechtersbazen terecht. Zij kregen eisen van 200 uur en een maand jeugddetentie voorwaardelijk, 200 uur en 60 uur voor hun aandeel.