Zorgen bij nieuwe politiechef over drugs, aanslagen en geweld tegen vrouwen

De nieuwe politiechef van Oost-Brabant, Sjoerd Top, maakt zich grote zorgen over het normaliseren van gedrag dat helemaal niet normaal is. Hij doelt hiermee op het gebruik van drugs, geweld tegen vrouwen en aanslagen met explosieven. "Het ondermijnt onze samenleving", zegt Top in een interview met Omroep Brabant. "Het gedrag in de samenleving moet worden aangepast."

De 55-jarige Sjoerd Top is sinds deze week de nieuwe politiechef van Oost-Brabant. In zijn eerste interview zegt hij dat er op maatschappelijk gebied een hoop uitdagingen zijn. Problemen die de politie niet alleen kan oplossen, ‘samenwerken’ zegt de politiechef regelmatig. Werk in Portugal

Sjoerd Top werd in 1969 geboren en getogen in Nijmegen. "Dichtbij Brabant", voegt hij er snel aan toe. Na de politieacademie ging Top aan de slag in Rotterdam. "In de wijk Spangen, dat werd destijds het wilde westen genoemd. Dat heeft mij ook echt gevormd door de straatprostitutie en drugs problematiek."

Dit deed Sjoerd Top eerder Top werkte onder andere bij de recherche en als hoofd van het district Rijnmond-Noord. Tussen 2018 en eind 2021 pakte hij criminaliteit aan op de weg, het water, het spoor en in de lucht als sectorhoofd bij de dienst infrastuctuur bij de Landelijke Eenheid. De laatste vier jaar ging hij internationaal. In Lissabon (Portugal) was Top baas van het Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics), een samenwerking van negen Europese landen en de VS om drugssmokkel over water en door de lucht tegen te gaan. "Ik had dagelijks contact met landen zoals Colombia en Brazilië. Het was heel mooi werk waarbij ik heb moeten werken aan het vertrouwen bij verschillende landen." Het team richt zich vooral op smokkel via vissersschepen, snelle motorboten, onderzeeërs en kleine vliegtuigjes.

Top heeft bij zijn internationale werk in Lissabon dingen geleerd die hij nu meeneemt naar Brabant. "Samenwerken en vertrouwen was daar heel belangrijk. Het maakt niet uit wie de credits krijgt, het gaat om het teamwork." Drugsgebruik aanpakken

Dat ziet de nieuwe politiechef hier wel goedkomen. "Het zachte van Brabant maakt het makkelijk om samen te werken en elkaar iets te gunnen." Maar er zijn ook grote zorgen bij Top. "Wij staan in de hele wereld bekend als een fijne samenleving als het gaat om wonen en leven, maar we moeten echt uitkijken."

"We moeten af van het normaliseren van dingen die niet normaal zijn." Hij doelt op het gebruik van explosieven, geweld tegen vrouwen en drugsgebruik. "Het snuiven van een lijntje of het slikken van een pilletje ondermijnt onze samenleving. Er zijn veel doden in Colombia en een enorme hoeveelheid geweld in Nederland, omdat mensen vinden dat ze recht hebben op een pilletje." Maar de politie kan dit niet alleen: "Als we gedrag zien wat we niet willen, moeten we elkaar aanspreken. Anders wordt het gedrag normaal.” Aanslagen

Explosies in de dakdekkersoorlog in Den Bosch, een mislukte aanslag met mortiergranaten op een viswinkel in Eindhoven en een achtergelaten tas vol levensgevaarlijke Cobra’s in diezelfde stad: het gebruik van explosieven in de criminele wereld, bij zakelijke conflicten en bij buren- of familieruzies zijn tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. "Het is niet een kwestie van willen of kunnen, maar we moeten er iets mee. Het lontje is erg kort geworden", zegt Top. "Het is een maatschappelijk probleem. In Portugal heb ik nooit meegemaakt dat er met explosieven een ruzie werd uitgevochten. Hier is vuurwerk genormaliseerd en het gebruik van een Cobra is een uiting geworden van onvrede." En dat vindt de politiechef zeer zorgwekkend. "Het Openbaar Ministerie, de politie, burgemeesters en burgers moeten samenwerken om dit tegen te gaan. We moeten zorgen dat jongeren het niet meer stoer vinden en niet meer voor een paar honderd euro een explosief plaatsen. We kunnen dat niet alleen in Brabant en niet alleen als politie." Geweld tegen vrouwen

Daarnaast wil Top femicide en gendergeweld aanpakken. "Dat begint bij hoe mannen naar vrouwen kijken." Ook hierin is het voor Top zoeken wat de politie kan. "Al kunnen we van de tien met dit gedrag maar drie of vier stoppen, dan winnen we al veel." "Ik hoop dat we elkaar weer gaan aanspreken op gedrag zodat dingen niet escaleren en mensen zich veilig voelen", besluit de nieuwe politiechef.