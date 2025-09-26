Autoambulance kapot: ruim uur vertraging en file van 14 kilometer op de A16

Het verkeer op de snelweg A16 heeft vrijdagmiddag tussen Breda-Noord en Dordrecht te kampen gehad met een vertraging van ruim een uur. Over een afstand van 14 kilometer was er in de avondspits sprake van langzaam rijdend tot stilstaand verkeer.

Twee rijstroken waren tot kwart voor vijf afgesloten. Verkeer in de richting van Rotterdam werd geadviseerd om te rijden via Gorinchem (A59, A27, A15).