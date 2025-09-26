Advertentie
Autoambulance kapot: ruim uur vertraging en file van 14 kilometer op de A16
Vandaag om 16:13 • Aangepast vandaag om 17:03
nl
Het verkeer op de snelweg A16 heeft vrijdagmiddag tussen Breda-Noord en Dordrecht te kampen gehad met een vertraging van ruim een uur. Over een afstand van 14 kilometer was er in de avondspits sprake van langzaam rijdend tot stilstaand verkeer.
Twee rijstroken waren tot kwart voor vijf afgesloten. Verkeer in de richting van Rotterdam werd geadviseerd om te rijden via Gorinchem (A59, A27, A15).
Volgens de ANWB was de oorzaak van de verkeersproblemen een kapotte autoambulance, die twee wagens vervoerde. Dit is een speciaal ontworpen aanhanger, ook wel autotransporter genoemd. De oplegger wordt gebruikt voor het veilig en gemakkelijk afvoeren van één of meer auto's of andere voertuigen.
De autoambulance werd tegen vijf uur opgehaald, waarna de rijstroken weer konden vrijgegeven. Daarna nam de extra reistijd snel af.
