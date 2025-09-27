Kevin loopt in Tilburg, Breda én Eindhoven: 'En daarna lekker een biertje'

Van de ene halve marathon naar de andere: Kevin blijft maar rennen. Maar wat de 34-jarige Bredanaar pas echt over de finishlijn helpt? "Het publiek! Hier in Brabant word je gedragen door de mensen langs de kant. Dat is buiten de provincie toch anders."

Zondag loopt hij de Tilburg Ten Miles, een week later volgt een halve marathon bij de Bredase Singelloop. Alsof dat nog niet genoeg is, wil hij zondag 12 oktober de finish halen van de halve marathon in Eindhoven. "Ik vind het niet eens zo'n prestatie. Ik vind het vooral leuk om te doen."

Hier in Breda word je gedragen door het publiek.

Zijn tactiek? "Veel kilometers maken, voldoende rust pakken en sinds een paar weken laat ik alcohol links liggen. Maar ondanks alle voorbereidingen gaat deze sportieve uitdaging hoe dan ook zwaar worden voor een goed getrainde hardloper. Dan is support langs de kant geen overbodige luxe."

"Het publiek is de allerbelangrijkste factor." Kevin loopt regelmatig wedstrijden buiten onze mooie provincie. "Maar waar ik heb gelopen in Eindhoven, Tilburg en zeker hier in Breda is het echt het publiek wat je draagt." De 34-jarige Bredanaar kijkt nu al uit naar zijn laatste loop in Eindhoven. "Een van de eerste dingen die ik ga doen als ik over de finish ben, is lekker een biertje drinken. Of misschien wat meer."

"Ik wil het record van mijn moeder verbreken!"