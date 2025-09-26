Meisje door leeftijdsgenote getrapt en aan haren getrokken

Aan het eind van de middag is een meisje in Tilburg meermalen tegen haar hoofd getrapt. Ook werd ze aan haar haren getrokken. De verdachte is, volgens de politie, net als het slachtoffer een minderjarig meisje. Beeldopnamen van de ruzie zijn via social media verspreid.

De politie van het team Tilburg-Centrum meldt dit vrijdagavond op Instagram. De twee meisjes hadden door nog onbekende reden ruzie gekregen bij wijkcentrum Zuiderkwartier aan de Wassenaerlaan.

In het politiebericht staat verder dat een grote groep jongeren hiervan getuige is geweest. Enkele van hen hebben de vechtpartij ook gefilmd. Een aantal filmpjes, waarop de mishandeling te zien is, gaat al rond op internet. De politie is op zoek naar de beelden, naar de maker(s) en naar meer informatie over hoe het zo uit de hand kon lopen.