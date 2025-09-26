Ongeluk met meerdere auto's en motor, A58 dicht richting Eindhoven

De snelweg A58 is tussen Oirschot en knooppunt Batadorp afgesloten voor het verkeer in de rijrichting Eindhoven. Rijkswaterstaat heeft dit vrijdagavond rond kwart voor negen gemeld. Oorzaak van de stremming is een ongeluk dat rond halfnegen bij Oirschot was gebeurd.

De toedracht van het ongeval is onbekend. Wel is duidelijk dat hierbij twee auto's en een motor betrokken waren. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt.

De weg zou pas weer worden vrijgegeven wanneer de auto's en de motor van de weg zijn gehaald. Mogelijk moet ook het wegdek worden hersteld. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat hoopt dat het verkeer vanaf halftien weer richting Eindhoven kan rijden. Ondertussen wordt het 'ingesloten' verkeer langs het deel van de snelweg geleid waar het ongeluk is gebeurd.

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink

