Verkrachter (41) gaat zelf in hoger beroep en krijgt flink langere celstraf

Een man van 41 uit Liempde gaat zes jaar en negen maanden de gevangenis in voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dit vrijdag bepaald. De man heeft in maart 2021 zijn ex-vriendin in Boxtel verkracht en van haar vrijheid beroofd. Volgens het hof heeft hij de vrouw vernederd door haar in haar eigen huis op perverse en brute wijze te verkrachten.

De rechtbank veroordeelde hem eind 2021 nog tot drie jaar en tbs met dwangverpleging. Veel minder dus dan wat hem nu is opgelegd. Hij was zelf in beroep gegaan. Zijn advocaat had zelfs vrijspraak bepleit. 'Zieke kat was smoesje'

Het hof stelt dat de man een vooropgezet plan had om die dag in maart 2021 toe te kunnen slaan. Hij wist zijn voormalige vriendin wijs te maken dat het niet goed ging met haar kat. Het dier lag in een schuur. De man wachtte de vrouw op, pakte haar vast en sleurde haar mee haar woning binnen. Daarna deed hij de achterdeur op slot en werd de vrouw gedwongen mee naar zolder te lopen. Daar heeft hij haar verkracht. Volgens het hof was er sprake van onvrijwillige seks. De vrouw weigerde zich uit te kleden en ze maakte de man duidelijk dat ze geen zin in seks met hem had. Ze was klaar met hem. Hij echter niet met haar. De vrouw werd op gewelddadige wijze verkracht en liep verwondingen op die volgens onderzoek ‘niet normaal’ waren.

Hof neemt het op voor ex

De man speelde tijdens de rechtszaak de vermoorde onschuld. Hij bleef alles ontkennen en vertelde hoe zwaar hij het door de aangiften van zijn ex heeft gehad. Het hof had grote moeite met zijn proceshouding: “Het is niet de verdachte die ‘iets’ is overkomen, maar het is juist het slachtoffer dat dit door hem is aangedaan.” De vrouw lijdt er nog onder, zo bleek toen ze gebruikmaakte van het spreekrecht. Het hof hoorde ernstig nadelige psychische gevolgen: denk aan enorme angstgevoelens, concentratieproblemen en stress. Ze heeft dan ook recht op een schadevergoeding, de hoogte hiervan werd bepaald op ruim 15.000 euro. Negen maanden strafkorting

Het Openbaar Ministerie had zowel bij de rechtbank als bij het hof vijf jaar geëist. Het hof legt de man dus zes jaar en negen maanden op. Zeven en een half jaar cel had hij eigenlijk ‘verdiend’. Het hof nam in de afweging hiervan mee dat de man al verscheidene keren is veroordeeld voor huiselijk geweld en verkrachting. Doordat de beroepsprocedure te lang heeft geduurd kreeg de man negen maanden strafkorting. Over de tbs met dwangverpleging zaten het Openbaar Ministerie, de rechtbank en het hof wél op één lijn. De man moet niet alleen een lange celstraf uitzitten: er is een intensieve behandeling nodig, omdat hij diverse stoornissen heeft en aan cocaïne is verslaafd. De man is verder vrouwvijandig, weinig empathisch en heeft narcistische trekjes. Hij heeft weinig interesse in de medemens. Onderzoekers hebben vastgesteld dat de kans op herhaling van een zedendelict groot is. De nu veroordeelde man was na de verkrachting op de vlucht geslagen:

