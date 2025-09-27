Brabantse vreugde na legendarisch goud op WK roeien: 'Dit is historisch'

Zowel de vrouwen- als herenacht zijn zaterdag wereldkampioen geworden tijdens het WK roeien in Shanghai. Dit is historisch. Nooit eerder wonnen de 'achten' allebei goud op een WK. Beide ploegen hadden Brabants bloed aan boord, waardoor de gouden prestatie een rood-wit randje heeft. "We voelden heel veel controle", zegt Sander de Graaf uit Made na zijn race.

De roeisters van de vrouwenacht wonnen als eerste overtuigend. Daar droegen twee Brabantse roeisters hun steentje aan bij: Nika Vos, die in Breda werd geboren en in Waalwijk opgegroeide, en de Gerwense Vera Sneijders. De mannen roeiden later in een koelbloedige race naar goud. Sander de Graaf uit Made was een van die acht roeiers.

Nooit eerder goud

De Nederlandse boot met de acht vrouwen nam al bij de start in Shanghai de leiding en stond die niet meer af. Olympisch kampioen Roemenië werd tweede op bijna drie seconden, het brons was voor Groot-Brittannië. Nederland deed in Shanghai voor het eerst in drie jaar mee op de WK met een vrouwen acht en werd nooit eerder wereldkampioen in deze discipline.

De mannen moesten even wachten tot ze daadwerkelijk van start konden vanwege onder meer een valse start. Nederland ging al snel aan de leiding, maar kwam niet direct los van de andere boten. Dat lukte in het vervolg van de race wel, waarna op de finish het verschil met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten ruim twee seconden was.

'Ik voelde heel veel controle'

"We voelden heel veel controle", blikt De Graaf vanuit Azië terug. "Maar ik was een beetje te enthousiast van start gegaan waardoor ik bang was dat ik in de tweede kilometer in de problemen zou komen. Gelukkig zitten we met allemaal goede sterke jongens in deze acht en staan we voor elkaar. Daardoor voelde ik dat het toch goed ging komen."

Het aftroeven van eeuwige concurrent Groot-Brittannië maakte de overwinning extra lekker. "Al heeft dat land nu een andere ploeg dan voorafgaande jaren. Het Engelse team is na de Spelen in Parijs helemaal op de schop gegaan. Maar goed, het werd tijd om de volgorde op het podium eens om te buigen. Het was echt lekker om na de race eens het Wilhelmus te horen na de race in plaats van 'God save the king'."

Atlanta

In 1996 had de behaalden de mannenacht al eens olympisch goud van Atlanta. Dat was de eerste keer dat een mondiale hoofdprijs werd gepakt. Een wereldtitel bleek tot vandaag echter te hoog gegrepen.

"Maar ik voelde tijdens de voorbereiding op dit evenement al dat er meer mogelijk was. Dit is historisch, helemaal omdat de Oranje-vrouwenacht nu ook goud pakt."