Leandro (22) overleden na onvergetelijk afscheid: 'Het is goed zo'

Leandro (22) uit Veghel is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden, nadat hij dinsdag in slaap werd gebracht. Dit laat zijn vader op sociale media weten. Een week geleden genoot Leandro met een lach van oor tot oor van 145 voorbij trekkende chauffeurs die afscheid van hem namen. Hij was altijd al dol op alles wat gemotoriseerd reed. Een zwaar auto-ongeluk maakte die liefde niet minder.

Leandro overleefde de crash in december 2021, maar raakte in coma. Communicatie was sindsdien niet meer mogelijk. Zijn ouders besloten hem te laten gaan, maar niet nadat ze met hem de beste dag van zijn leven beleefden.

Zijn ouders en stiefbroer Jan waren bij de afscheidstocht met al die voorbij trekkende vrachtwagens, motoren en wagens. Om Leandro nog een keer zo te zien genieten was voor de familie heel bijzonder. "Dat komt bij ons allemaal wel binnen", zei zijn stiefbroer met een brok in zijn keel. "Dit is wat we nog hebben, zijn lach. Daar konden we altijd van genieten dus om die nog een keer te zien, doet heel veel."

Die missie om Leandro nog een onvergetelijke dag te bezorgen, leek te zijn geslaagd. Met een stralende Leandro naast zich kon stiefbroer Jan vorige week nog maar een ding zeggen. "Dit vergeet je nooit meer. Dit is fantastisch." Leandro reed 3,5 jaar geleden met zijn auto tegen een boom. Hij lag lange tijd in coma. Zijn situatie werd er niet beter op en communicatie was niet mogelijk, op die lach na. Die zorgde zaterdag voor kippenvel en een onvergetelijke waardevolle herinnering.