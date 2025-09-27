Ondanks spanning toch open dag bij azc: 'Ze verdienen begeleiding'
Op het terrein wordt gegeten, een groep kinderen speelt voetbal en groepen geïnteresseerden stromen door de poorten. "Extra beveiliging is niet nodig. Er is geen sprake geweest van dreiging", zegt wethouder Willy Hendriks-van Haren opgelucht. "De sfeer is prima. Dit asielzoekerscentrum is inmiddels goed geaccepteerd door de gemeenschap."
Bij de vorige open dag liep het anders. Het COA annuleerde de dag in Grave na onrust in het stadje. Een groep van veertig jonge mannen van buitenlandse komaf trok naar het azc, op zoek naar confrontatie met andere jonge bewoners. De opstootjes verspreidden zich snel door het centrum.
Ook werd Grave geteisterd door een reeks diefstallen en inbraken, waarvoor de Gravenaren bewoners van het azc verantwoordelijk hielden. Opruiende berichten op social media gaven de doorslag om het evenement toen af te blazen.
Ook dit jaar waren er landelijk twijfels om de open dag door te laten gaan. Bij meerdere azc in het land liepen protesten afgelopen week uit de hand. Het COA besloot daarom dat bij vijf opvanglocaties, waaronder in Hoofddorp en Amsterdam de deuren zaterdag gesloten bleven, zo meldt de NOS.
Verlenging
Maar in Grave bleef het rustig. "Wij zijn een voorbeeld voor Nederland van hoe het ook kan", zegt de wethouder trots. "Dit azc is er al lang, er zijn veel vrijwilligers bij betrokken en het ziet er allemaal netjes uit. Ze zijn goed geïntegreerd en geaccepteerd." Onlangs verlengde de gemeente zelfs het contract met het COA. Het AZC mag tot 2055 blijven. De opvanglocatie bestaat al sinds 1997.
"Ik ben benieuwd hoe het hier werkt", zegt een oudere dame die het terrein opkomt. "Misschien ga ik wel vrijwilligerswerk doen." Een ander stel, dat rondwandelt op het middenplein, vindt dat er meer gedaan moet worden. "Ze zouden die mensen hier aan het werk moeten zetten. Dat kan nu niet. Maar dat is toch zonde?"
Ontmoeten
"Het is echt superleuk", zegt de goedlachse Momadu Mame, een bewoner van de opvanglocatie die bezoekers zaterdag een kijkje in 'zijn' huis geeft. "Het is fijn dat mensen kunnen zien wat hier gebeurt en dat ze ons kunnen ontmoeten." Ook hij hoort de verhalen over onrust bij andere opvanglocaties. "Niet iedereen hier is slecht", benadrukt hij.
Mame vluchtte samen met zijn zoontje naar Nederland op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. "Als ik mijn verblijfsvergunning krijg, wil ik in de thuiszorg werken. Hier voel ik me veilig. Dat is fijn", zegt hij terwijl zijn zoon enthousiast voetbalt met andere kinderen. "Ik denk dat het wel gaat lukken", voegt hij eraan toe.
Scherpe vragen
Joery Stadhouders, werkzaam bij het azc, loopt over het terrein. De scherpe vragen vliegen hem om de oren. "Wij krijgen veel kritiek vanuit de samenleving en de politiek. Het vergrootglas blijft op ons liggen. Dat is jammer", zegt hij. "Deze mensen verdienen ook liefde en begeleiding vanuit de samenleving."
Stadhouders werkt met de alleenstaande jongeren in het azc , die regelmatig negatief in het nieuws komen. "De jongeren krijgen bij ons mentoren toegewezen, zodat ze niet de fout ingaan", legt hij uit. "We stellen leerdoelen op en werken aan manieren om hun gedrag positief te beïnvloeden. Als er iets misgaat, zoeken we naar oplossingen."