Ondanks spanning toch open dag bij azc: 'Ze verdienen begeleiding'

Goede gesprekken, lachende mensen en scherpe vragen zaterdagmiddag bij het asielzoekerscentrum in Grave. In het kader van de jaarlijkse open dag gooien opvangcentra in het hele land de deuren open. Terwijl andere azc's zaterdag de deuren dicht houden uit veiligheidsoverwegingen blijft het in Grave rustig. Nieuwsgierigheid voert de boventoon. "We zijn benieuwd wat hier gebeurt", zegt een bezoeker.

Op het terrein wordt gegeten, een groep kinderen speelt voetbal en groepen geïnteresseerden stromen door de poorten. "Extra beveiliging is niet nodig. Er is geen sprake geweest van dreiging", zegt wethouder Willy Hendriks-van Haren opgelucht. "De sfeer is prima. Dit asielzoekerscentrum is inmiddels goed geaccepteerd door de gemeenschap." Bij de vorige open dag liep het anders. Het COA annuleerde de dag in Grave na onrust in het stadje. Een groep van veertig jonge mannen van buitenlandse komaf trok naar het azc, op zoek naar confrontatie met andere jonge bewoners. De opstootjes verspreidden zich snel door het centrum. Ook werd Grave geteisterd door een reeks diefstallen en inbraken, waarvoor de Gravenaren bewoners van het azc verantwoordelijk hielden. Opruiende berichten op social media gaven de doorslag om het evenement toen af te blazen.

Ook dit jaar waren er landelijk twijfels om de open dag door te laten gaan. Bij meerdere azc in het land liepen protesten afgelopen week uit de hand. Het COA besloot daarom dat bij vijf opvanglocaties, waaronder in Hoofddorp en Amsterdam de deuren zaterdag gesloten bleven, zo meldt de NOS. Verlenging

Maar in Grave bleef het rustig. "Wij zijn een voorbeeld voor Nederland van hoe het ook kan", zegt de wethouder trots. "Dit azc is er al lang, er zijn veel vrijwilligers bij betrokken en het ziet er allemaal netjes uit. Ze zijn goed geïntegreerd en geaccepteerd." Onlangs verlengde de gemeente zelfs het contract met het COA. Het AZC mag tot 2055 blijven. De opvanglocatie bestaat al sinds 1997.

De bezoekers kijken rond op het terrein. (Foto: Omroep Brabant.)