Vernederde Molukse oud-militairen na 74 jaar alsnog geëerd

Voor de Molukse gemeenschap in Breda was het zaterdag een feestelijke dag: 62 oud-militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) hebben postuum een onderscheiding gekregen. Het is bedoeld als eerbetoon en waardering voor deze vergeten groep.

Rochelle Moes & NOS Geschreven door

Het gebeurt vaker dat oud-militairen van het KNIL postuum worden geëerd. Dat het nu zo'n grote groep is, is te danken aan de inspanningen van de Initiatiefgroep Eerbetoon Molukse KNIL-Militairen Breda. Zij zijn de nakomelingen van Molukse soldaten, die in 1950 halsoverkop hun land moesten verlaten nadat Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië had erkend.

Hoe zijn de Molukkers in Nederland terechtgekomen? Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten de KNIL-militairen samen met de Nederlandse krijgsmacht tegen de Japanse bezetting. Na de oorlog, tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, waren ze onderdeel van de Nederlandse troepen die streden tegen de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders. Toen Nederland uiteindelijk de onafhankelijkheid van Indonesië erkende, werden de KNIL-militairen naar Nederland geëvacueerd. De bedoeling was dat ze later zouden terugkeren, maar in de jaren 60 werd duidelijk dat dit nooit zou gebeuren. Deze gebroken belofte leidde tot jaren van spanning tussen de Molukkers en de Nederlandse overheid. Het zou zelfs eindigen in de jaren 70 met een reeks geruchtmakende gijzelingsacties die het land op scherp zetten.