Dodelijk ongeluk A59, slachtoffer is arbeidsmigrante van 29 jaar

Op de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch is zaterdagavond een vrouw om het leven gekomen toen ze probeerde de snelweg over te steken. Ze werd aangereden door een auto en overleed ter plekke. Het gaat om een 29-jarige vrouw die volgens de politie in een hotel voor arbeidsmigranten in Waalwijk woonde.

Het ongeluk gebeurde iets voor negen uur ´s avonds. De vrouw kwam in de berm langs de snelweg terecht. De auto kwam zo’n tweehonderd meter verderop tot stilstand en is flink beschadigd. Hoe het met de bestuurder gaat, is onduidelijk.

Nog een wandelaar

Eerder zaterdagochtend werd op de A59 bij Waalwijk ook een wandelaar van de snelweg gehaald. Die liep op de vluchtstrook tegen het verkeer in en vertelde op weg naar zijn huis in Duitsland te zijn. Volgens de politie woont hij daar in een asielzoekerscentrum.

Veel omstanders

Bij het ongeluk zaterdagavond plaatste de brandweer een scherm om het slachtoffer uit zicht te houden. Maar veel omstanders verzamelden zich op een nabijgelegen viaduct. Waarom de vrouw de snelweg overstak is onduidelijk.