Vrouw steekt A59 over en overlijdt bij aanrijding

Op de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch is zaterdagavond een vrouw om het leven gekomen nadat zij probeerde de snelweg over te steken. Ze werd aangereden door een auto en overleed ter plekke. De snelweg is afgesloten.

Het ongeluk gebeurde iets voor negen uur ´s avonds. De vrouw kwam in de berm langs de snelweg terecht. De auto kwam zo’n tweehonderd meter verderop tot stilstand en is flink beschadigd. Hoe het met de bestuurder gaat, is onduidelijk.

De brandweer heeft een zichtscherm geplaatst, om het slachtoffer af te schermen. Maar veel omstanders hebben zich verzameld op een nabijgelegen viaduct. Over de identiteit van de vrouw kan de politie nog niets zeggen. Weg afgesloten

De snelweg is volledig afgesloten voor onderzoek en blijft dat tot tegen middernacht. Weggebruikers richting Den Bosch worden omgeleid via de A27, A15 en A2, zo meldt de ANWB.

