Navigatie overslaan

Moeder met jonge kinderen betrokken bij botsing met auto's

Vandaag om 12:10 • Aangepast vandaag om 12:40
Niet alleen de auto's raakten beschadigd, ook de lantaarnpaal werd geraakt (foto: Persbureau Heitink).
Niet alleen de auto's raakten beschadigd, ook de lantaarnpaal werd geraakt (foto: Persbureau Heitink).
nl
Twee auto's zijn zondagmorgen zwaar beschadigd geraakt in Heesch nadat ze tegen elkaar botsten. Een van de twee raakte de andere in de flank op het kruispunt Kruishoekstraat en Nieuwe Erven. Die reed daardoor een lantaarnpaal omver en kwam bij een afvalcontainer tot stilstand. In een van de auto's zat een moeder met twee jonge kinderen.
Profielfoto van Femke de Jong
Geschreven door
Femke de Jong

De moeder en haar kinderen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder is door ambulancepersoneel ter plekke nagekeken en hoefde niet mee.

Hij werd daarna door de politie aangehouden. Wat de reden daarvoor is, is nog niet duidelijk.

Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf weggevoerd.

Beide auto's raakten zwaar beschadigd (foto; Persbureau Heitink)
Beide auto's raakten zwaar beschadigd (foto; Persbureau Heitink)
Een van de auto's raakte een lantaarnpaal en kwam tegen een afvalcontainer tot stilstand (foto: Persbureau Heitink)
Een van de auto's raakte een lantaarnpaal en kwam tegen een afvalcontainer tot stilstand (foto: Persbureau Heitink)

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!