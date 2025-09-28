Moeder met jonge kinderen betrokken bij botsing met auto's

Twee auto's zijn zondagmorgen zwaar beschadigd geraakt in Heesch nadat ze tegen elkaar botsten. Een van de twee raakte de andere in de flank op het kruispunt Kruishoekstraat en Nieuwe Erven. Die reed daardoor een lantaarnpaal omver en kwam bij een afvalcontainer tot stilstand. In een van de auto's zat een moeder met twee jonge kinderen.

De moeder en haar kinderen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder is door ambulancepersoneel ter plekke nagekeken en hoefde niet mee.

Hij werd daarna door de politie aangehouden. Wat de reden daarvoor is, is nog niet duidelijk. Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf weggevoerd.

Beide auto's raakten zwaar beschadigd (foto; Persbureau Heitink)