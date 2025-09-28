Drukste open dag ooit bij azc dat bedreigd wordt door relschoppers

Ondanks signalen dat het asielzoekerscentrum in Den Bosch zaterdagavond bestormd zou worden door relschoppers, verliep de open dag er overdag heel voorspoedig. "We hebben een recordaantal bezoekers gehad", zegt woordvoerder Timo Waarsenburg van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat er dreiging boven het hoofd van de bewoners hing, heeft het COA de bewoners niet heel nadrukkelijk laten weten. "Ze wisten het wel."

Geen confrontatie Het COA had die signalen ook opgevangen en de politie op de hoogte gebracht. Dit leidde tot een massale politie-inzet zaterdagavond rondom dit azc. Ook de ME was aanwezig. Uiteindelijk bleef een confrontatie uit en dropen de veertig aanwezigen weer af. Er is niemand aangehouden.

Afgelopen week zouden in een WhatsApp-groep plannen zijn gesmeed om zaterdagavond om negen uur bij het provinciehuis te verzamelen en vervolgens door te trekken naar het asielzoekerscentrum. Er werd gesproken over een bestorming van het opvangcentrum.

Eerder op de dag was er bij het Bossche azc weinig te merken van de spanning die in de lucht hing. "We hebben een recordaantal bezoekers mogen ontvangen", vertelt COA-woordvoerder Timo Waarsenburg trots. "Waar in het verleden het Bossche azc tussen de 150 en tweehonderd bezoekers trok tijdens een open dag, waren er dat er nu zeshonderd." Hoe dat komt weet de COA-woordvoerder ook niet.

"Voor bewoners is zo'n open dag ook een feestje", legt Waarsenburg uit. "Ze krijgen aandacht, staan in de belangstelling, raken in contact met buurtbewoners en kunnen hun verhaal vertellen."

In het vizier

"Dat er later op de avond dreiging boven het hoofd van de bewoners hing, hebben we niet heel nadrukkelijk laten weten. Maar ze weten ervan en als ze in de avond weg moeten, voor hun werk als bezorger bijvoorbeeld, zeggen we dat ze extra moeten uitkijken. Meer niet."

Waarom het Bossche azc in het vizier van actiegroepen kwam dit weekend, weet de woordvoerder niet. "Er is niks geks voorgevallen. Maar het zou zomaar iets simpels kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat een van de organisatoren uit de omgeving van Den Bosch komt."