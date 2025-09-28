Man in arm geschoten, mishandeld en van zijn auto beroofd

In het buitengebied van Sprang-Capelle en Kaatsheuvel is vorige week een man mishandeld, beschoten en beroofd van zijn Audi. De politie is op zoek naar getuigen die afgelopen dinsdag- op woensdagnacht iets hebben gezien.

Het slachtoffer is met de verdachten in de auto naar het buitengebied gereden. Daar vond de mishandeling plaats en werd het slachtoffer door een kogel in zijn arm geraakt. Daarna verdwenen de verdachten in zijn donkerkleurige Audi A3.

Behulpzame getuige

Het slachtoffer is door een nog onbekende getuige van het buitengebied naar de bebouwde kom van Kaatsheuvel gebracht. Daar is de politie gebeld. De politie wil heel graag in contact komen met de persoon die het slachtoffer naar Kaatsheuvel gebracht heeft.

Er zijn al twee verdachten aangehouden in België die in de gestolen Audi reden. Of zij ook betrokken waren bij de eerder mishandeling is onduidelijk. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen geholpen. Hij heeft aangifte gedaan.