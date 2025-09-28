Ruzie op het veld leidt tot fikse vechtpartij: 'Die gasten zijn knettergek'

Een ingeslagen raam bij de kleedkamer, tientallen mensen die met elkaar op de vuist gaan, meerdere gewonden en mensen met ijszakken op hun gezicht. Een wedstrijd tussen Rood-Wit 2 uit Sint Willebrord en BSC 2 uit Roosendaal liep zondagmiddag volledig uit de hand.

Sportief gezien ging het nergens om tussen de 'reserve-elftallen' van de amateurverenigingen. En toch was het een beladen wedstrijd. "We wilden deze wedstrijd helemaal niet spelen", zegt een woordvoerder van Rood-Wit. Hij wil niet met naam genoemd worden. Dat is vragen om moeilijkheden, vindt hij. Hemelsbreed liggen de clubs maar net iets verder dan 10 kilometer uit elkaar. "BSC heeft al bij meerdere clubs de boel verbouwd", gaat de woordvoerder verder. "De laatste competitiewedstrijd vorig seizoen is niet gespeeld omdat er een gevaar voor escalatie was. En twee weken geleden is de bekerwedstrijd tussen onze teams wel gespeeld, maar gestaakt. Daarom gingen er stemmen op binnen ons bestuur om nooit meer tegen BSC te spelen, maar we hebben het toch gedaan."

"Het was een drama wat de grensrechter allemaal tegen onze jongens riep."

"Bij die bekerwedstrijd ging juist hun grensrechter over de schreef", pareert de woordvoerder van het bezoekende BSC de kritiek. "Het was een drama, wat die allemaal tegen onze jongens riep. De grensrechter mocht daarom deze wedstrijd niet meedoen. Ik ben de eerste helft gaan kijken of het rustig bleef, maar er was niets aan de hand, dus ik ben weer gegaan." In de tweede helft kregen twee spelers het aan de stok en liep het alsnog uit de hand. "Iedereen is op de vuist gegaan bij dit opstootje", zegt de woordvoerder van Rood-Wit erover. Het is vreselijk, vindt hij. Maar hij snapt het wel. "Je stáát voor elkaar als elftal." Op beelden is te zien hoe het publiek het veld op stormt. "Ik word hier niet vrolijk van", zegt de man van het bezoekende BSC met gevoel voor understatement. "Wij waren met veertien man en ik zie alleen maar mensen van Rood-Wit het veld op lopen. Met bierflesjes en al. Die gasten zijn knettergek. Ik voel me klote. Ik weet de aanleiding niet, want ik was er niet bij. Had ik dan ook die tweede helft moeten blijven? Misschien was het dan ook gebeurd, ik weet het niet."

"Ik merkte aan het elftal dat ze een beetje tam en angstig waren."

Een Rood-Wit-vader langs de kant ziet het heel anders. "Ik merkte aan het elftal dat ze een beetje tam en angstig waren. Sommigen zijn nog niet eens 19 jaar. Die zijn helemaal niet uit op een confrontatie." Of zijn zoon ook heeft meegevochten, weet de man niet. "Ik had er niet goed zicht op." Er gaat een verklaring van Rood-Wit naar de KNVB. "Wij kunnen nu wel vinden en denken dat BSC nooit meer moet spelen, maar dat beslist de KNVB", zegt de woordvoerder. "Ik hoop dat ze een wijs besluit nemen."

Iemand sloeg het raam in van de deur naar de kleedkamers (foto: Omroep Brabant).