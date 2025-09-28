Advertentie
112-nieuws: Auto en scooter belanden in het water door ongeluk • Brand verwoest auto die eerder op de dag al technische problemen had
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:52
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
07:52
Auto en scooter belanden in het water door ongeluk
Een auto en scooter zijn maandagochtend in het water beland aan de Kanaaldijk Zuidwest in Helmond. De scooter die op het fietspad reed, kwam in botsing met een busje. Even later raakte de auto van de weg het water in.
05:33
Brand verwoest auto die eerder op de dag al technische problemen had
Een auto is zondagavond door brand verwoest aan de Moerputtenweg in Den Bosch. Het vuur werd rond elf uur ontdekt.
