Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Auto en scooter belanden in het water door ongeluk • Brand verwoest auto die eerder op de dag al technische problemen had

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:52
nl
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

07:52

Auto en scooter belanden in het water door ongeluk

Een auto en scooter zijn maandagochtend in het water beland aan de Kanaaldijk Zuidwest in Helmond. De scooter die op het fietspad reed, kwam in botsing met een busje. Even later raakte de auto van de weg het water in.

Lees verder

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
05:33

Brand verwoest auto die eerder op de dag al technische problemen had

Een auto is zondagavond door brand verwoest aan de Moerputtenweg in Den Bosch. Het vuur werd rond elf uur ontdekt.

Lees verder

De brandweer bluste de auto (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De brandweer bluste de auto (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!