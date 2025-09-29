Dreigberichten in appgroep, beveiligingsbedrijf stopt bij COA-locaties
Apex360 liet zich inhuren door een hoofdaannemer, Trigion. Dit is een gebruikelijke manier van werken in de beveiligingswereld. Trigion plaatste medewerkers van Apex360 op meerdere locaties in de regio Tilburg en Breda, waaronder noodopvanglocaties voor Oekraïners.
Apex360 ontkent dat er een verband is tussen de appjes en de beëindigde samenwerking. "Wat de echte reden is laat ik in het midden", aldus directeur Tonny Matthijssen. Trigion wil ook niet op het besluit ingaan.
'Zorgvuldig genomen'
Vast staat dat de samenwerking per 1 november wordt stopgezet, zo blijkt uit een bericht van Apex360 aan haar medewerkers, dat in handen is van Omroep Brabant. 'Deze beslissing is zorgvuldig genomen en er is intern uitgebreid over gesproken', aldus Apex360.
Over de reden van het stopzetten van de samenwerking geen woord. In het bericht worden wel meerdere nieuwe klanten gepresenteerd, waaronder Van der Valk Breda en de Mutsaerstichting. Dat is een jeugdzorgorganisatie met meerdere locaties in Limburg.
'Zijn hoofd is heet'
Het besluit komt op een bijzonder moment. Zo was er de afgelopen maanden veel onrust in een appgroep van Apex360-medewerkers. Omroep Brabant heeft de berichten in deze appgroep ingezien. Er is sprake van dreigende taal richting medewerkers van Trigion, die de Apex-mensen controleren. Ook geven de apps een beeld van het werk op de opvanglocaties.
Een terugkerend fenomeen is medewerkers die elkaar waarschuwen voor de komst van een Trigion medewerker. Deze mensen, ze worden in de groep ook wel 'hoertjes' genoemd, gaan op één dag meerdere locaties langs. 'Zijn hoofd is heet. Iedereen die niks op orde heb word niet meer ingezet op een Trigion locatie', zo luidt een van de tientallen waarschuwingen in de Apex360-appgroep aan collega's.
'Blaas die waggie op'
In de avond van 29 april meldt iemand dat een controleur op de Ringbaan Noord in Tilburg is. 'Steek m neer. 200 euro cash. Breng persoonlijk', wordt er gezegd. 'Maak je grap met je 2 barkies, 8 jaar cel voor 200 euro', zegt een ander. Maar het aanbod staat. Degene die het doet lijkt verantwoordelijk te zijn voor de planning: 'Wie m neer steekt krijgt 7 diensten per week, 4 maanden lang'. Over een andere controleur doet iemand de suggestie zijn auto op te blazen: 'Wie de fuck is hij, blaas die kanker waggie op'.
De vraag is hoe serieus de bedreigingen zijn. Er wordt veel gelachen in de appgroep. Daarnaast worden er seksistische opmerkingen gemaakt over een nieuwe vrouwelijke collega. 'Is ze lekker?' vraagt iemand. 'Sorry man als ze lekker was had ik d’r al gedrukt. Het is een kk crack junk' is het antwoord op die vraag.
Handel in crypto
Wat houden de controles van Trigion in, waar iedereen zo bang voor lijkt te zijn? Het gaat om een controle of medewerkers het juiste pasje bij zich hebben, hun administratie op orde hebben en bijvoorbeeld hun rondes goed lopen. Uit de appgroep blijkt dat medewerkers meerdere keren zijn betrapt op gamen tijdens werktijd met koptelefoon op, en slapen tijdens een dienst.
Op 10 juni betrapt een Trigion controleur een beveiliger op het handelen in cryptomunten tijdens het werk. 'Crypto stond open, hij zei: ben je nou beetje geld aan het verdienen tijdens werk', zo schrijft iemand. 'Ik zei ja tuurlijk. Toen moest ie lachen en zei hij niks. Hij is nog steeds in keuken.'
Carnaval in Tilburg
Apex360 wil niet inhoudelijk reageren op vragen van Omroep Brabant, ook Trigion wil niks kwijt over hun beweegredenen.
Het is niet de eerste keer dat Apex360 negatief in het nieuws komt. In het voorjaar bleken medewerkers minderjarigen tegen betaling toe laten op een afgesloten deel tijdens carnaval in Tilburg, dat alleen voor 18-plussers bedoeld was.
Wil je iets kwijt over dit verhaal? Mail de onderzoeksredactie of bereik ons 100 procent anoniem via Publeaks.