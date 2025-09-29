Dreigberichten in appgroep, beveiligingsbedrijf stopt bij COA-locaties

Beveiligingsbedrijf Apex360 Security uit Sint Willebrord stopt per 1 november met het beveiligen van meerdere noodopvanglocaties voor asielzoekers in de regio Tilburg. Dit besluit is genomen nadat er in een appgroep voor medewerkers dreigende berichten over een hoofdaannemer zijn gedeeld. Omroep Brabant is in het bezit van meer dan duizend berichten uit de appgroep, verstuurd tussen januari en juli van dit jaar.

Apex360 liet zich inhuren door een hoofdaannemer, Trigion. Dit is een gebruikelijke manier van werken in de beveiligingswereld. Trigion plaatste medewerkers van Apex360 op meerdere locaties in de regio Tilburg en Breda, waaronder noodopvanglocaties voor Oekraïners. Apex360 ontkent dat er een verband is tussen de appjes en de beëindigde samenwerking. "Wat de echte reden is laat ik in het midden", aldus directeur Tonny Matthijssen. Trigion wil ook niet op het besluit ingaan. 'Zorgvuldig genomen'

Vast staat dat de samenwerking per 1 november wordt stopgezet, zo blijkt uit een bericht van Apex360 aan haar medewerkers, dat in handen is van Omroep Brabant. 'Deze beslissing is zorgvuldig genomen en er is intern uitgebreid over gesproken', aldus Apex360. Over de reden van het stopzetten van de samenwerking geen woord. In het bericht worden wel meerdere nieuwe klanten gepresenteerd, waaronder Van der Valk Breda en de Mutsaerstichting. Dat is een jeugdzorgorganisatie met meerdere locaties in Limburg. 'Zijn hoofd is heet'

Het besluit komt op een bijzonder moment. Zo was er de afgelopen maanden veel onrust in een appgroep van Apex360-medewerkers. Omroep Brabant heeft de berichten in deze appgroep ingezien. Er is sprake van dreigende taal richting medewerkers van Trigion, die de Apex-mensen controleren. Ook geven de apps een beeld van het werk op de opvanglocaties.