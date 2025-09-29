Elektrische auto sneller blussen: dit is de nieuwe spuit van de brandweer

Witte rook en steekvlammen: dat zijn alarmsignalen voor de brandweer bij elektrische autobranden. Een kettingreactie in de accu zorgt voor een oncontroleerbare brand. Een nieuwe blusmethode is vrijdag voor het eerst ingezet in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Brandende accu's gaan zo makkelijker uit. "Ik ben heel trots", zegt Hans van Riel.

Een autobrand aan de Wederiktuin in Breda was de ultieme test. Een brandende elektrische auto lag nog aan de laadkabel: de accu had vlam gevat. De brandweermannen wisten na afloop: dit was een succes. "Dan ben je wel trots", blikt Hans van Riel, officier van dienst van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant terug. Dit is de enige regio waar deze methode wordt gebruikt. Hij was er vrijdag zelf bij. "Die mannen hebben maanden geoefend." Elektrische auto's blussen: het is geen pretje voor de brandweer. Vooral niet als de accu gaat branden. Dan krijg je een soort kettingreactie. Hoe het werkt

De nieuwe blusmethode maakt het leven van de brandweermannen makkelijker. "Het is een soort hogedrukspuit, maar dan met 300 bar. Dus wel ultra, ultra", lacht Hans.

Met hoge druk en heel fijn zand maken ze een gaatje in de bak waar de accu's in liggen. Die zijn heel stevig gebouwd, omdat je daar normaal natuurlijk geen water in wil. "We kunnen de brand daarna echt in de kern blussen." Zo ziet de techniek eruit:

Wachten op privacy instellingen...

Enorme bak

Technieken die de brandweer nu gebruikt zijn lastiger. "Je kan de hele auto in een grote bak water doen: een dompelbak. Dat duurt al snel 24 tot 48 uur." Bovendien duurt het even voor een bergingsbedrijf de bak heeft gebracht. "Je hebt er maar 30 tot 40 in heel Nederland." En ook de auto laten uitbranden is een optie. Of blussen met de normale tankautospuit: "Dan moet je hopen dat het water bij de accu komt."

Foto: Tom van der / Persbureau Heitink

Duurt lang

De nieuwe techniek is fijn, maar toch kost het nog altijd veel tijd. "Bij een brandende benzine- of dieselauto zijn we binnen een half uurtje klaar", vertelt Hans. "Nu zijn we zo'n twee uur bezig." De techniek bestaat al langer. Zo is er vorig jaar mee getest op Schiphol. "Het was vrijdag voor het eerst dat onze veiligheidsregio het gebruikte", zo verklaart Hans de primeur. De twee andere Brabantse veiligheidsregio's laten weten niet zo'n systeem te hebben. Het heeft alleen zin als de accu vlam heeft gevat. Als alleen de elektrische auto in brand staat, dus niet de accu, kan een normale brandweerwagen de klus klaren. Het ging afgelopen vrijdag om een test. Hans hoopt dat de techniek binnen enkele weken echt kan worden ingezet. De echte droom? "Dat autofabrikanten accu's zo maken dat de kettingreactie niet meer voorkomt. Dat is de echte oplossing."