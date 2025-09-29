Vervuilde grond Chemie-Pack is weer schoon, nu afwachten of dit zo blijft

Het reinigen van het vervuilde terrein van Chemie-Pack in Moerdijk loopt op z'n einde. In januari 2011 brak bij het chemische bedrijf een grote brand uit, de gevolgen voor het milieu en de omgeving waren enorm. In november worden de machines en leidingen die nodig waren om de grond schoon te maken, weggehaald. Daarmee is de zogeheten ‘actieve sanering' klaar. In de laatste fase wordt gecontroleerd of de bodem ook echt schoon blijft, zo laat de provincie weten na vragen van Omroep Brabant.

Na de grote brand bij Chemie-Pack in 2011 raakten de grond en het grondwater op het terrein zeer zwaar vervuild. De afgelopen jaren is de bodem stap voor stap schoongemaakt. Daarbij moest de natuur een handje geholpen worden.

Biologisch proces Door de grond te beluchten en voedingstoffen toe te voegen, zijn aanwezige bacteriën extra gestimuleerd om de verontreiniging af te breken. Deze aanpak heeft gewerkt, alle vervuilende stoffen bleken afbreekbaar.

Tijdens de schoonmaak is er veel geleerd over hoe bepaalde chemische stoffen zich gedragen in de bodem. Ook werd duidelijk welke aanpak het beste werkt bij dit soort vervuiling. De kennis bleek waardevol voor andere schoonmaakprojecten in Nederland.

De komende tijd wordt in de gaten gehouden of er geen vervuiling in het grondwater terugkomt. Als de controles goed verlopen, kan het terrein aan de Vlasweg in 2028 worden opgeleverd voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Mocht dat het geval zijn, dan heeft de sanering zeventien jaar geduurd.