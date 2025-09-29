Sekswerkers lopen tegen de lamp bij groots opgezette controle

Bij een controle in Midden- en West-Brabant zijn dertien prostituees gevonden die zwart aan het werk waren. Drie sekswerkers bleken zonder geldige verblijfstatus in ons land te verblijven. Alle paspoorten van deze vrouwen zijn ingenomen en één persoon is aangehouden. Eén vrouw bleek te jong te zijn om dit werk te mogen doen.

De overtredingen kwamen aan het licht tijdens een grootschalige controle in het gebied tussen Breda, Tilburg en Waalwijk. Politie en zorginstanties willen hiermee misstanden rondom sekswerk, mensenhandel, uitbuiting en andere vormen van georganiseerde criminaliteit tegengaan. De actie was vorige week donderdag; de resultaten zijn deze maandag bekendgemaakt.



Er zijn in totaal 37 personen gecontroleerd, van wie 34 sekswerkers en drie chauffeurs. De controleurs bezochten zowel legale als illegale sekswerklocaties, waaronder hotels, huizen en appartementen waar klanten werden ontvangen. In een recreatiewoning werd illegaal sekswerk geconstateerd. Op verschillende plekken werden meerdere overtredingen vastgesteld.



De gemeenten waar misstanden waren, zijn in actie gekomen om maatregelen te nemen. Sekswerkers is hulp en ondersteuning aangeboden voor het geval ze daar behoefte aan hadden.



Bij de actie werd ook gecontroleerd op uitkeringsfraude en het illegaal gebruik van energie. De gemeenten Altena, Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout, Breda, Etten-Leur, Zundert, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau werken hierbij nauw samen in het Baronie Interventieteam. Onder regie van dit team vinden geregeld controles plaats in panden en locaties waar vermoedens bestaan van illegale activiteiten of overtredingen van wet- en regelgeving.



De gemeenten vinden de gezamenlijke aanpak essentieel in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit die de veiligheid en leefbaarheid in de regio bedreigt. Ze vindt de resultaten van de jongste actie veelzeggend.

