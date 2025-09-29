Erehaag met tientallen motorrijders voor verongelukte Lynn (29)
Lynn Gommans, een groot motorliefhebber, zat met een man op de motor. Die raakte zwaargewond. De bestelbus vloog na het ongeluk in brand. De chauffeur hiervan raakte lichtgewond.
Omdat motorrijden een belangrijk en dierbaar onderdeel van haar leven was, wilden familie, vrienden en andere motorliefhebbers haar op een bijzondere manier de laatste eer bewijzen. Bij het crematorium/begraafplaats Boshuizen in Venray stonden daarom aan het begin van de middag ruim zeventig motorrijders opgesteld. Rond kwart over een passeerde de lijkstoet deze indrukwekkende erehaag.
De politie sloot sommige wegen voor korte tijd af om de stoet aan één stuk te laten rijden.
Deelnemers aan de erehaag konden zich via Facebook opgeven. Lynns plotselinge overlijden kwam ook hard aan bij rugbyclub Black Bulls. Lynn was lid van het eerste uur van deze Overloonse vereniging. De plaatselijke voetbalvereniging, SSS '18, zou afgelopen weekend het 50-jarig bestaan van de vrouwenvoetbalafdeling hebben gevierd. Dat feest is door de dood van haar ex-lid Lynn uitgesteld.
De ravage was enorm na de botsing: