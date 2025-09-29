Navigatie overslaan
Erehaag met tientallen motorrijders voor verongelukte Lynn (29)

Vandaag om 17:55 • Aangepast vandaag om 18:37
De rouwstoet passeert de erehaag (foto: Edward van den Borne/Edward-Media).
Tientallen motorrijders hebben maandagmiddag bij het crematorium in het Limburgse Venray afscheid genomen van Lynn Gommans. De 29-jarige vrouw uit Overloon kwam vorige week maandag om het leven toen ze met de motor waarop ze zat in botsing kwam met een bestelauto. Het ongeluk gebeurde op De Breid in Maashees.
Lynn Gommans, een groot motorliefhebber, zat met een man op de motor. Die raakte zwaargewond. De bestelbus vloog na het ongeluk in brand. De chauffeur hiervan raakte lichtgewond.

Omdat motorrijden een belangrijk en dierbaar onderdeel van haar leven was, wilden familie, vrienden en andere motorliefhebbers haar op een bijzondere manier de laatste eer bewijzen. Bij het crematorium/begraafplaats Boshuizen in Venray stonden daarom aan het begin van de middag ruim zeventig motorrijders opgesteld. Rond kwart over een passeerde de lijkstoet deze indrukwekkende erehaag.

De politie sloot sommige wegen voor korte tijd af om de stoet aan één stuk te laten rijden.

Deelnemers aan de erehaag konden zich via Facebook opgeven. Lynns plotselinge overlijden kwam ook hard aan bij rugbyclub Black Bulls. Lynn was lid van het eerste uur van deze Overloonse vereniging. De plaatselijke voetbalvereniging, SSS '18, zou afgelopen weekend het 50-jarig bestaan van de vrouwenvoetbalafdeling hebben gevierd. Dat feest is door de dood van haar ex-lid Lynn uitgesteld.

Op de plek van het ongeluk zijn bloemen neergelegd (foto: Saskia Kusters/Persbureau Heitink).
Een deel van de motorrijders die de erehaag vormden (foto: Edward van den Borne/Edward-Media).
Een en al respect voor Lynn Gommans (foto: Edward van den Borne/Edward-Media).
Het eerbetoon was groots (foto: Edward van den Borne/Edward-Media).
De ravage was enorm na de botsing:


