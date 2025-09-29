Auto's botsen op elkaar: flinke vertraging op de A27

Het verkeer op de snelweg A27 moest maandagavond bij Werkendam rekening houden met een vertraging van een uur in de richting van Utrecht. Dit kwam volgens Rijkswaterstaat doordat er meerdere voertuigen met elkaar in botsing waren gekomen.

Door het ongeluk was één rijstrook beschikbaar. Rond zes uur stond er een file van veertien kilometer. De hulpdiensten werkten hard om de weg zo snel mogelijk weer volledig vrij te krijgen, zo meldde Rijkswaterstaat.