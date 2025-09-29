Minderjarigen aangehouden voor bekogelen van handhavers met vuurwerk

Handhavers van de gemeente Roosendaal zijn zondagavond bekogeld met vuurwerk. Ook werd met vuurwerk gegooid naar een politiemotor. Later op de avond heeft de politie twee minderjarigen aangehouden. Bij hen is nog meer vuurwerk gevonden. Het spul is in beslag genomen.

Rond halfnegen zondagavond werd bij de politie gemeld dat er in het stadsdeel Langdonk vuurwerk was gegooid naar de handhavers. Twee mensen reden daarna op een scooter weg.

Meerdere politieauto’s en een politiemotor werden direct ingezet om de verdachten op te sporen. Tijdens een buurtonderzoek werd vuurwerk afgestoken terwijl een politiemotor voorbijreed. Volgens de politie werd de motoragent hierbij in gevaar gebracht.

De zoektocht ging door. De verdachten zouden gezien zijn aan de Odiliadonk. Iets na negen uur werden de twee minderjarigen opgepakt. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau. Verder onderzoek moet uitwijzen welke rol zij hebben gespeeld bij deze gebeurtenissen.