Fietser na botsing met auto met spoed naar ziekenhuis

Een fietser is maandagavond na een ongeluk in Uden met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De fietser was op de Patersweg betrokken geraakt bij een forse aanrijding met een auto.

Medewerkers van een ambulance hebben de fietser nagekeken en daarna met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeval kon gebeuren, zal onderzoek moeten uitwijzen. De Patersweg was tijdelijk afgesloten voor de hulpdiensten. Het ongeluk gebeurde rond acht uur.

De auto die bij het ongeluk betrokken was (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

De weg was een tijdje afgezet (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).