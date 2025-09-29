Navigatie overslaan

Fietser na botsing met auto met spoed naar ziekenhuis

Vandaag om 21:22 • Aangepast vandaag om 21:32
Politie en ambulance werden gealarmeerd (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
Politie en ambulance werden gealarmeerd (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
nl
Een fietser is maandagavond na een ongeluk in Uden met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De fietser was op de Patersweg betrokken geraakt bij een forse aanrijding met een auto.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door
Hans Janssen

Medewerkers van een ambulance hebben de fietser nagekeken en daarna met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeval kon gebeuren, zal onderzoek moeten uitwijzen. De Patersweg was tijdelijk afgesloten voor de hulpdiensten. Het ongeluk gebeurde rond acht uur.

De auto die bij het ongeluk betrokken was (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
De auto die bij het ongeluk betrokken was (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
De weg was een tijdje afgezet (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
De weg was een tijdje afgezet (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).


App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!