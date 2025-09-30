‘Schadelijk en gevaarlijk', expert waarschuwt voor invloed Andrew Tate

De 21-jarige Davey Verbeek uit Den Bosch kreeg het zondagavond flink te verduren aan tafel bij RTL Tonight. Hij was daar om zijn conservatieve uitspraken, die hij deed in het televisieprogramma First Dates, verder toe te lichten. De Bosschenaar liet weten dat hij nog altijd achter achter de dingen staat die hij zei over de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Zijn ideeën lijken gebaseerd op 'manfluencers', zoals Andrew Tate. En een groeiende groep jongeren voelt zich aangetrokken tot zijn conservatieve ideeën, normen en waarden.

Even in het kort. Davey ontmoette in het programma First Dates de 22-jarige Alanah en tijdens hun etentje zei hij met grote zekerheid dat zij nooit meer zal verdienen dan hij, in welke situatie dan ook. De jonge vrouw wist niet wat ze hoorde. Op de vraag waarom ze nooit meer zou gaan verdienen, antwoordde Davey: "Omdat ik denk dat jij niet die ambities hebt. Gewoon omdat jij lekker je nageltjes wil lakken, je make-up doen. Je wil gewoon lekker vrouw zijn." Het fragment werd vorige week miljoenen keren bekeken en ging viraal. In RTL Tonight noemde de Bosschenaar influencer Andrew Tate 'zeker een voorbeeld voor mij'. En hij is niet de enige. Miljoenen mensen wereldwijd kijken naar de video's van Tate, die een snel, luxueus leven leidt. De Amerikaans-Britse oud-kickbokser en influencer doet op zijn filmpjes op Tiktok en Instagram controversiële uitspraken over mannen en hun dominante positie in de samenleving. "Mannen en vrouwen zijn niet gelijk", zo beredeneert hij. Veel jonge mannen zien hem als inspiratiebron om ook rijk en succesvol te worden.

"De vrouw hoort onderdanig te zijn en zich te laten leiden."

Andrew Tate behoort tot de zogenoemde manosphere. Dat is een enorme verzameling aan websites, filmpjes en streams waarin een bepaald manbeeld en en vrouwbeeld wordt geschetst. Iris Andriessen, die als lector bij Fontys Hogeschool in Tilburg onderzoek doet naar samenlevingspedagogie, omschrijft deze manosphere-denkbeelden als volgt: "Een man neemt de leiding, is rationeel, krachtig en bereid tot vechten voor zichzelf en zijn gezin en zijn cultuur. Hij heeft het financieel uitstekend voor elkaar, is het hoofd van het gezin en neemt daarin ook de leidende positie in."

"De vrouw is volgens deze denkbeelden precies het tegenovergestelde", vervolgt ze. "Zij hoort juist onderdanig te zijn en zich laten leiden. Ze moet volgend en verzorgend zijn. Een vrouw wordt gezien als emotioneel, en zou ook niet in staat zijn om rationeel te denken en handelen."

"Mannen zitten vast in een bubbel waarin ze niet zorgzaam mogen zijn."

Volgens Andriessen schuilt er een gevaar in het normaliseren van deze traditionele ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. "Ze promoten ongelijkheid, en daarmee sluiten ze mannen en vrouw op in eigen leefsferen." Mannen zitten volgens de onderzoekster vast in een bubbel waarin ze niet zorgzaam of empathisch mogen zijn. "Voor je kinderen zorgen komt niet in het plaatje voor. En vrouwen worden buitengesloten van iedere vorm van macht en invloed. Dat is schadelijk voor iedereen, maar zeker voor vrouwen, die al kampen met een minderheidspositie als het gaat om macht en betaling. Het druist volledig in tegen de democratische beginsel van gelijkheid. We knokken hier al zo lang voor, en nu lijkt het weer de andere kant te worden opgeduwd."

Er zijn verschillende verklaringen voor de conservatieve trend onder jongeren. Veel Gen Z-ers hebben moeite met het vinden van de juiste studie, een baan of een huis, en er spelen ook op wereldniveau meerdere crises', weet Andriessen. "In deze onzekere tijden wordt daarom gezocht naar een soort houvast", zegt de lector. "Ook kan het een reactie zijn op emancipatiebewegingen. Mensen hebben het idee dat hun positie wordt bedreigd binnen een diverse samenleving.”

"Hun opvattingen kunnen extreem van aard zijn."

Volgens Andriessen gebruikt de manosphere een strategie die niet zo onschuldig is als velen vermoeden. "Hun opvattingen kunnen extreem van aard zijn. Bovendien hebben ze een duidelijke visie over hoe ze social media kunnen gebruiken om hun gedachtegoed te verspreiden." Ook de politiek wordt zo beïnvloed. "Met hun posts weten ze ophef te creëren en zo beïnvloeden ze de publieke opinie."

