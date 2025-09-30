Metershoge vlammen en knallen bij giftige autobrand: 'Zat rechtop in bed'

Vlammen tot het dak en ontploffende banden: de autobrand van maandagnacht laat een diepe indruk achter in Nuenen. Het accupakket van een elektrische auto stond in brand, waardoor er giftige witte rook vrijkwam. Verschillende bewoners moesten daarom hun huis uit en stonden 's nachts op straat. "We zijn oké", vertelt het getroffen gezin.

Een zwartgeblakerde oprit, een verkoolde stekker en verwrongen staal: de schade van de brand is nog goed te zien aan de Laan door de Panakkers. Ook een ruit is gesprongen. De getroffen bewoners willen verder liever niks kwijt. Ze zouden volgens buurtbewoners na de brand niet thuis hebben geslapen. "Rennen!", dacht directe buurman Thijs Donkers toen hij de vlammenzee zag. "Ik zat rechtop in bed." Hij zette zijn eigen auto snel weg. "Daarna durfde ik niet meer terug naar binnen. Het was een grote adrenalinebom." Giftige rook

De brandweer had moeite om het accupakket te blussen. Dat vloog telkens opnieuw in brand. Bij het blussen kwam veel witte rook vrij. Rook van een accu is extreem giftig en enorm zuur.

Rond kwart over drie was het vuur onder controle. De auto moest nog enige tijd onder water blijven staan, zodat de warmte zou verdwijnen en de accu niet verder ging smeulen. Dat gebeurde met een speciale dompelbak.

Rook van een accu is extreem giftig en enorm zuur (foto: Persbureau Heitink).

"Het is een slagveld, zoals je ziet. Dat is wel confronterend", vertelt buurman Marc Jacobs. "Het was best heftig. Je hoorde ook knallen van de banden." Zijn vrouw is dinsdagochtend bezig met het opruimen van glasscherven. Marc ging met zijn vrouw en twee jonge kinderen het huis uit. "Ik ben blij dat iedereen ongedeerd is." Het gezin kon al snel weer terug naar huis. "De oudste is bij ons in bed komen liggen. Die vond het best spannend."

Buurtbewoner Niek stond ook op straat te kijken (foto: Raymond Merkx).

"Het was heel beangstigend. De vlammen waren zo hoog, ze gingen tot de dakrand", vertelt Niek van Beelen. "Je hoorde constant ontploffingen van banden of ramen. Ik heb zelf ook een keer een autobrand meegemaakt", zo denkt hij terug. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in de auto is ontstaan. De politie laat dinsdagochtend weten dat zij geen onderzoek doet naar brandstichting.