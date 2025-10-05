Extra vliegverkeer Gilze-Rijen: F-35's veroorzaken overlast voor omwonenden

Vanaf maandag 6 oktober krijgt vliegbasis Gilze-Rijen te maken met extra vliegverkeer van F-35's. De straaljagers zullen er de komende maanden tijdelijk neerstrijken vanwege trainingsactiviteiten. Het Ministerie van Defensie heeft dit aangekondigd. Defensie voegt eraan toe dat het opstijgen en landen tot overlast voor omwonenden kunnen leiden.

Hierdoor denkt de Luchtmacht dat de manschappen beter voorbereid zijn op uiteenlopende omstandigheden. Ook speelt mee dat, door gebruik te maken van verschillende basissen, het geluid van de vliegbewegingen eerlijker wordt verdeeld over het land.

De F-35’s zijn normaal gesproken gestationeerd op de vliegbasissen in Volkel en Leeuwarden. De Koninklijke Luchtmacht vindt het belangrijk dat met deze jachtvliegtuigen vanaf verschillende locaties wordt geoefend.

Andere trainingsdata

De eerste trainingsactiviteiten met F-35’s op vliegbasis Gilze-Rijen zijn gepland voor 6 tot en met 10 oktober. Ook in de weken van 27 tot en met 31 oktober en van 1 tot en met 3 december wordt de vloot met F-35’s verwacht op Gilze-Rijen.

Vliegbasis Woensdrecht heeft hetzelfde gehad de voorbije weken. Daar oefenden F35's ook al in landen en vertrekken, tussen 22 september en 3 oktober.

De Koninklijke Luchtmacht zal omwonenden steeds op tijd op de hoogte brengen van de oefeningen en de overlast die hiermee gepaard kan gaan.

Eerder dit jaar werd bekend dat er in Gilze-Rijen, maar ook in Woensdrecht, De Peel en Volkel geen extra standplaatsen voor F-35's komen.