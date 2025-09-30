Golfen steeds populairder onder jongeren: ‘Het is buiten én gezellig'

Golfen is hot. Vooral onder jongeren groeit de sport snel in populariteit. Dat merken ze ook bij golfclub Prise d'Eau Golf in Tilburg. Sinds corona ziet de golfclub een flinke toename in jonge leden. "Ik heb hier vrienden gemaakt", zegt Bram (25).

"De aantrekkingskracht van golf verandert," vertelt directeur Inge van den Akker. "We zien dat veel jongeren het een fijne sport vinden om erbij te doen." Bij Prise d’Eau zijn jongeren actief in de competitie, maar er zijn er ook genoeg die puur voor de lol komen golfen. “Zo’n bal die meters over het gras vliegt, dat gevoel is uniek," zegt Van den Akker enthousiast. "Dat vind je niet op de bowlingbaan, niet op de midgetgolfbaan, maar wel hier.”

"Het is net een olievlek"

De sport werd tijdens corona ineens populairder. "1,5 meter afstand houden was hier natuurlijk een eitje," legt Van den Akker uit. “Toen jongeren op zoek gingen naar alternatieven, werd golven al snel gekozen. Veel van hen zijn blijven hangen en vertelden hun vrienden hoe leuk het is. Het is net een olievlek."

Bram golft sinds vorige zomer (foto: Noël van Hooft).

Bram (25) begon vorige zomer met een startcursus. Inmiddels is hij niet meer weg te slaan van de baan. "Ik ben helemaal verliefd geworden op de sport," vertelt hij. "Vanuit daar ben ik verder gaan spelen en heb ik hier vrienden gemaakt." Wat hij zo leuk vindt? Problemen oplossen bij elke slag en het spelelement. "Het is een wedstrijdvorm, je doet het met anderen en bent in beweging."

"Sinds ik op de baan kom ben ik hier bijna wekelijks te vinden"

Ook Jada (25), die bij de golfbaan werkt, besloot een half jaar geleden de sport zelf te proberen. "Sinds ik op de baan kom ben ik hier bijna wekelijks te vinden." Op dinsdag golft ze samen met haar vriendinnen Sanne en Livia. "Waarom niet?", dacht Livia (24) toen Jada haar meevroeg. "Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik hou van sporten en dacht: ik probeer gewoon eens iets anders." Ze zag ook andere vriendinnen golfen. “Het maakte me nieuwsgierig. Het was lekker weer, dus ik dacht: laten we het gewoon doen.”

"Het is laagdrempelig, ontspannend en je bent in de natuur"

Sanne dacht hetzelfde. Haar vader golft al jaren. "Ik heb in de tuin weleens een balletje geslagen, maar daar is ook alles mee gezegd," lacht ze. Toch snapt ze wel waarom de sport nu zo aanspreekt. "Het is laagdrempelig, ontspannend en je bent in de natuur." Livia is het daarmee eens. "Je bent buiten en kunt met elkaar in gesprek. Het is makkelijker om samen iets te doen en tegelijkertijd toch in beweging te zijn."

Van links naar rechts: Jada, Livia en Sanne (foto: Noël van Hooft).

En het oude, stijve imago van de sport? Dat laten ze graag achter zich. Oudere mensen, polo’s, nette schoenen en broeken: dat is niet meer nodig. Sanne: "Wij staan hier gewoon in spijkerbroek, shirtje en een trui. Ik denk niet dat we nu buiten de boot vallen." Ook Bram vindt dat dat beeld inmiddels wel achterhaald is. “Je ziet nog steeds veel oudere mensen, maar het hoeft echt niet duur te zijn. Ik speel nu bijna wekelijks met vrienden van mijn leeftijd.”

"Golf is niet alleen voor oudere mensen"

Jada merkt dat steeds meer van haar vrienden nieuwsgierig zijn naar de sport. "Hoe meer jonge mensen er zijn, hoe gezelliger het ook is." Veel van haar vrienden wilden het eerst eens proberen en zijn nu enthousiast. "Ze krijgen een heel ander beeld dan ze eerst hadden. Op TikTok zie ik ook steeds meer filmpjes langskomen. Dat is leuk, want dan zie je: golf is niet alleen voor oudere mensen." Na hun eerste echte golfervaring zijn de vriendinnen verrast. Sanne is vastbesloten: "Na vandaag kom ik zeker vaker. Ik denk dat ik papa ga bellen om een keertje samen te gaan." Livia is ook enthousiast. “Misschien omdat het goed ging, dan is het vaak al snel leuk,” lacht ze. “Ik denk dat ik het wel vaker ga doen.”