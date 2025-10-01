Beveiligers nodig om personeel en bezoekers bibliotheek te beschermen

Bij de Bibliotheek Eindhoven loopt sinds drie weken fulltime beveiliging rond. Aanleiding hiervoor zijn de vele geweldsincidenten, waaronder een doodsbedreiging. "De medewerkers voelen zich niet meer veilig".

Directeur Albert Kivits bevestigt dat er beveiligers zijn ingehuurd. "Een medewerkster is met de dood bedreigd. Daar hebben we aangifte van gedaan", zegt hij tegen Studio40 . Het bleek te gaan om een verward persoon die ook op andere plekken in de stad bedreigingen uitte. Maar volgens Kivits staat dit incident niet op zichzelf.

Medewerkers krijgen steeds vaker te maken met agressie. "Mensen die compleet uit hun plaat gaan als je ze aanspreekt op het gedrag van hun kinderen. Of kinderen die urenlang zonder toezicht in de bibliotheek rondlopen. We hebben uiteindelijk de ouders moeten achterhalen."

Verharding van de maatschappij

De bibliotheek werkt samen met politie, opvangorganisatie Springplank040 en de GGzE om de problemen aan te pakken. Ondertussen zijn de huisregels aangescherpt, is kinderspeelgoed verwijderd en krijgen medewerkers training om beter met incidenten om te gaan. De beveiliging kost de bibliotheek 9500 euro per maand.

Het is volgens de bibliotheek een teken van de verharding van de maatschappij. Ook andere locaties hebben te maken met soortgelijke problemen. "In Helmond en Oosterhout gebeurt dit ook", zegt Kivits. "In Almere moesten zelfs politiehonden worden ingezet om iemand uit de bibliotheek te verwijderen."