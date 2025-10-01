Man baalt van file op A59 en haalt in via de vluchtstrook en puntstuk

"Stress en verkeer gaan niet goed samen", zegt de Verkeerspolitie Oost-Brabant. Dat bleek dinsdagmiddag op de A59 bij Rosmalen, waar een 44-jarige automobilist zijn geduld volledig verloor in de file. Hij besloot rechts in te halen over de vluchtstrook en voegde daarna via een puntstuk weer in. De actie leverde hem twee boetes op van elk 310 euro.

De politie hield de man aan en liet hem direct de beelden terugzien. Dat bleek confronterend, vertelt de politie. “Hij schrok zichtbaar van zijn eigen gedrag.” De bestuurder kreeg te horen dat hij in aanmerking komt voor een educatieve maatregel van het CBR als hij zijn rijstijl niet verbetert.

Volgens de man zelf ging het mis door stress. De file ‘kwam hem niet goed uit’, gaf hij aan. De politie waarschuwt dat dit geen excuus is: “Stress en verkeer gaan niet samen. Het zorgt juist voor gevaarlijke situaties.”

De automobilist mag zijn rijbewijs voorlopig houden. Wel benadrukt de politie dat herhaling gevolgen kan hebben en het CBR dan kan ingrijpen.