Politie onderzoekt mishandeling tiener en vernielingen in Lepelstraat

In Lepelstraat heeft de politie woensdag twee mannen van 30 jaar oud aangehouden. Ze worden verdacht van het mishandelen van een tiener, vorige week vrijdag in een park aan de Bloemendaalseweg.

De jongen zou toen door twee mannen zijn geslagen en geschopt. Uiteindelijk wist hij hulp te krijgen en werd de politie gebeld. Na onderzoek kwamen de twee verdachten in beeld. Ze hebben zichzelf gemeld op het politiebureau, waar ze meteen zijn opgepakt. Het onderzoek loopt nog steeds en de politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Maar dat is niet het enige wat er speelt in Lepelstraat. Afgelopen zaterdag- en zondagnacht zijn er vernielingen gepleegd bij de tennisvereniging in het dorp. De tennisvereniging ligt in het park waar ook de mishandeling was.

Burgemeester Margo Mulder laat via Facebook weten dat de gebeurtenissen diepe indruk maken in het dorp: 'De vernielingen bij de tennisvereniging in Lepelstraat raken de mensen in het dorp. Dit soort acties hoort absoluut niet thuis in onze dorpen en in onze gemeente. Ik begrijp dat dit emoties oproept en dat mensen zich ongerust voelen. Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat we er samen met politie en handhaving alles aan doen om de rust te doen terugkeren en de veiligheid te waarborgen'.

Of de twee incidenten met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt dit nog.