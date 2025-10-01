Navigatie overslaan

Brandende vrachtwagen met sloopauto's op A50

Vandaag om 14:58
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Op de A50 bij Son en Breugel is woensdagmiddag een vrachtwagen vol sloopauto's in brand gevlogen. De brand was in de aanhanger van de combinatie. De chauffeur handelde snel en wist de aanhanger los te koppelen.
Profielfoto van Jos Verkuijlen
Geschreven door
Jos Verkuijlen

De brandweer heeft het vuur met schuim weten te blussen. Er is ook een hoogwerker ingezet. De sloopauto's worden uit de aanhanger gehaald om verder te blussen.

Het verkeer vanuit de Kennedeylaan kan door de brand en bluswerkzaamheden niet richting Nijmegen de snelweg op. Het gaat nog wel even duren voor alles is opgeruimd en de weg weer open kan. De omleiding is via afrit 7 naar industrieterrein Ekkersrijt.

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink

