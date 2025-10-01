Man (21) helpt schutter vluchten na schietpartij, 4.5 maand gevangenisstraf

Bassirou D. (21) uit Rotterdam is woensdag in de rechtbank in Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van 137 dagen voor zijn rol bij de schietpartij aan de Druivenstraat in Breda. Na de schietpartij in 2023 heeft Bassirou D. de schutter meegenomen in zijn auto om hem te helpen vluchten. Bij de schietpartij werd zeven keer gericht geschoten op twee mannen. Ze raakten niet gewond.

De politie kreeg op 12 december 2023 meerdere meldingen binnen dat er was geschoten op een auto. Die stond geparkeerd bij een sportschool in de Druivenstraat. Een van de kogels was afgeketst en in het gebouw terechtgekomen. De schutter had het niet voorzien op deze sportschool.

Twee weken geleden moesten Bassirou D. en George R. (22) zich verantwoorden in de rechtbank. George R. moest voor 500 euro iemand van Amsterdam naar Breda brengen die ochtend, maar volgens hem ging dat om pinpasfraude. George R. krijgt geen straf omdat het niet is bewezen dat hij wist wat de schutter van plan was.

Na de schietpartij belde de schutter Bassirou D. om hem op te halen. De rechtbank spreekt Bassirou D. vrij van medeplegen en medeplichtigheid van een poging tot dubbele moord. Alleen had hij moeten vermoeden dat zijn passagier een misdrijf had gepleegd en daarmee is Bassirou D. wel schuldig aan begunstiging. "De schutter heeft door toedoen van verdachte kunnen ontkomen en is tot op heden niet opgespoord", oordeelt de rechter.

Naast de gevangenisstraf geldt ook een proeftijd van twee jaar. Daarnaast moet de Rotterdammer zich blijven melden bij de reclassering. Ook moet hij meewerken aan het aflossen van zijn schulden. Uit een rapport van de reclassering blijkt dat Bassirou D. in een buurt woont met veel criminaliteit en dat er sprake is van trauma's in zijn verleden. Toch zien ze mogelijkheden tot positieve gedragsverandering als hij onder toezicht blijft staan.