Beveiligers in bibliotheek en dichte mist op de weg: dit gebeurde vandaag
Bij de Bibliotheek Eindhoven is fulltime beveiliging ingeschakeld na meerdere geweldsincidenten, waaronder een doodsbedreiging. De beveiliging kost 9500 euro per maand en medewerkers krijgen training om met incidenten om te gaan. Ook andere bibliotheken in het land kampen met vergelijkbare problemen. Hier lees je het hele verhaal:
Rijden in dichte mist vraagt om de juiste verlichting, maar niet alle weggebruikers weten hoe ze hun lampen moeten gebruiken. Bij zicht minder dan 200 meter zet je de voorlichten aan, bij minder dan 50 meter de achtermistlichten. Verkeerd gebruik kan leiden tot boetes tussen 120 en 180 euro. Lees hier het complete verhaal:
Polyamorie komt steeds vaker voor in Nederland, maar stuit op praktische obstakels door wetgeving die is ingericht op koppels van twee. Juridisch ouderschap, erfrecht en verzekeringen zijn bijvoorbeeld beperkt tot maximaal twee partners. Een advocaat adviseert daarom goede afspraken te maken. Check het hier:
Een 44-jarige automobilist kreeg twee boetes van 310 euro voor het inhalen via de vluchtstrook op de A59 bij Rosmalen. De bestuurder, die stress als reden opgaf, werd direct geconfronteerd met camerabeelden van zijn actie. Lees hier het hele verhaal:
Oeteldonk viert zijn 143-jarig bestaan met een jubileumweek onder het thema 'Terug naor t Durp'. Het intieme feest, dat zo'n 20.000 bezoekers verwacht, focust op traditionele elementen zoals de boerenkiel en Oeteldonkse muziek. Hier lees je hun verhaal: