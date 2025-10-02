Stel handelt op Marktplaats en moet 42.000 euro bijstand terugbetalen

Een echtpaar uit Breda moet ruim 42.000 euro aan bijstand terugbetalen, omdat ze jarenlang spullen verkocht op Marktplaats terwijl ze een bijstandsuitkering kreeg. Het stel plaatste in drie jaar tijd in totaal 370 advertenties op Marktplaats waarin ze onder meer fietsen, scooters en schilderijen verhandelde.

Het echtpaar kreeg sinds 2017 bijstand. De gemeente kreeg in 2021 een anonieme tip dat het stel zou handelen in gestolen fietsen en vroeg om opheldering. Naar eigen zeggen hadden de twee 'misschien' een paar jaar geleden iets verkocht via Marktplaats, maar dat was volgens hen niet veel. Ze probeerden van alles te verkopen en zeiden dat ze er uiteindelijk mee waren gestopt, omdat er niets mee te verdienen viel. Ze hielden geen administratie bij van wat ze verkochten en dachten dat ze alleen de inkomsten van daadwerkelijk verkochte spullen hoefden door te geven. De gemeente deed online onderzoek. Daaruit bleek dat het echtpaar in drie jaar tijd 370 advertenties had geplaatst voor de verkoop van fietsen, scooters, schilderijen, kleding, stereotorens en een bankstel. De vraagprijzen varieerden van 2,50 euro tot 1800 euro.