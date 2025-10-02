Stel handelt op Marktplaats en moet 42.000 euro bijstand terugbetalen
Het echtpaar kreeg sinds 2017 bijstand. De gemeente kreeg in 2021 een anonieme tip dat het stel zou handelen in gestolen fietsen en vroeg om opheldering.
Naar eigen zeggen hadden de twee 'misschien' een paar jaar geleden iets verkocht via Marktplaats, maar dat was volgens hen niet veel. Ze probeerden van alles te verkopen en zeiden dat ze er uiteindelijk mee waren gestopt, omdat er niets mee te verdienen viel. Ze hielden geen administratie bij van wat ze verkochten en dachten dat ze alleen de inkomsten van daadwerkelijk verkochte spullen hoefden door te geven.
De gemeente deed online onderzoek. Daaruit bleek dat het echtpaar in drie jaar tijd 370 advertenties had geplaatst voor de verkoop van fietsen, scooters, schilderijen, kleding, stereotorens en een bankstel. De vraagprijzen varieerden van 2,50 euro tot 1800 euro.
De gemeente vond dat het stel de 'inlichtingenverplichting' had geschonden en haar uitkering van 42.615,49 euro terug moest betalen. Want wie bijstand krijgt, is verplicht om extra inkomsten bij de gemeente te melden. Dat had het echtpaar niet gedaan.
Summiere omschrijving bij advertenties
Het stel was het niet eens met dat besluit en zei dat de spullen die op Marktplaats hadden gestaan niet verkocht waren. Ze ging in beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dat is de hoogste bestuursrechter die uitspraak doet over geschillen over sociale verzekeringen. Het echtpaar zei dat ze de spullen nog in huis had en dat de gemeente kon komen kijken, om zo te bewijzen dat ze niet verkocht waren op Marktplaats.
Maar volgens de gemeente waren de beschrijvingen van de advertenties op Marktplaats zo summier dat de spullen niet te koppelen waren aan de spullen die in huis stonden. Zo stond er bij een advertentie van een fiets niet meer vermeld dan enkel het woord 'fiets'.
Geen incidentele verkopen maar handel
De man van het stel had eerder verklaard dat hij spullen uit het grofvuil haalde om ze vervolgens op te knappen en te verkopen. Dat wees er volgens de bestuursrechter op dat er sprake was van handel en dat het niet ging om incidentele verkopen.
De rechter deed vorige maand uitspraak, deze uitspraak werd woensdag gepubliceerd. Daaruit blijkt dat ook de CRvB van mening is dat de ruim 42.000 euro aan bijstandsuitkering terugbetaald moet worden.