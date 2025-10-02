'We zijn ontvoerd': Brabanders vast na Israëlische actie tegen hulpschepen

Ammar uit Eindhoven en Osman uit Steenbergen zijn onderweg naar Gaza opgepakt door Israël. De twee mannen voeren mee met een vloot die hulpgoederen naar Gaza probeerde te brengen en de Israëlische blokkade wilde doorbreken. "Als je deze video bekijkt, ben ik ontvoerd door de Israëlische bezettingstroepen en tegen mijn wil in naar Israël gebracht", zegt Ammar in een vooraf opgenomen filmpje op Instagram.

De boten waarop Ammar en Osman voeren, maakten deel uit van de Sumud Global Flotilla. Dat is een internationale vloot van zo’n vijftig schepen met aan boord honderden activisten uit 46 landen. Onder hen ook zestien Nederlanders. In de afgelopen uren zijn meerdere schepen onderschept door de Israëlische marine en zijn de opvarenden meegenomen. In het donker, vanuit het schip, richtte Osman zich nog één keer tot de buitenwereld: “Dit is een laatste oproep. Waarschijnlijk worden we zo onderschept. Er ligt een groot militair schip naast ons. We zijn als het goed is als eerste aan de beurt.” Even later verschijnt ook het eerder opgenomen filmpje waarin Osman zegt dat hij is ontvoerd door Israël.

Wachten op privacy instellingen...

Aanval door drones

Hetzelfde geldt voor Ammar uit Eindhoven. "Vertel mijn regering dat ze hun medeplichtigheid aan Israël moeten beëindigen en mij naar huis moeten halen. Stop de genocide", zegt hij in een filmpje dat is geplaatst op de Instagrampagina van Global Movement to Gaza. Ook Osman heeft een soortgelijk bericht gedeeld op zijn eigen Instagram. De vloot vertrok eind augustus vanuit Barcelona. Onderweg sloten zich vanuit Tunesië en Italië steeds meer schepen aan. Op 24 september vertelde Osman dat de vloot werd aangevallen door drones. Er zouden objecten naast en op de schepen zijn gegooid, en hij sprak over zes explosies. Veiligheid

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat op X weten de situatie nauwlettend te volgen. "We roepen de Israëlische autoriteiten op om de veiligheid van alle opvarenden te waarborgen en staan in contact om te achterhalen of er Nederlanders zijn aangehouden."