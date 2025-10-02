Serena werd seksueel uitgebuit, nu helpt ze slachtoffers van mensenhandel

Serena Franken (35) uit Tilburg is in haar jeugd misbruikt, verkracht en mishandeld. Al jong had ze een partner die haar manipuleerde, drugs gaf en haar seksueel uitbuitte. Later kwam ze nog een keer in een foute relatie terecht met een man die haar wilde verkopen als seksslaaf. Jaarlijks worden zo'n vijfduizend mensen slachtoffer van mensenhandel. Serena helpt nu andere slachtoffers met haar verhaal.

Floor Foole Geschreven door

Op haar vijftiende ontmoette Serena een man die op het eerste gezicht heel aardig leek. “In het begin voelde ik me gezien door hem. Dat had ik nog nooit gevoeld, dus dat was heel fijn", vertelt ze. Maar hoe langer de relatie duurde, hoe gewelddadiger de man werd. "Het was een cirkel van geweld en misbruik. Hij smeet mijn hoofd tegen de muur en ik moest seks met hem hebben waar en wanneer hij het wilde. Hij zette mij ook naakt voor de webcam en wilde dat anderen toekeken als we seks hadden. Het was verschrikkelijk." Haar vriend was volgens Serena verslaafd aan speed en gaf haar ook drugs. Daardoor ontwikkelde ook zij een drugsverslaving. “Ik kon niet voor mezelf opkomen, dus ik wist ook niet hoe ik weg moest. Ik heb allemaal trauma’s." Uiteindelijk lukte het haar om uit de relatie te stappen.

Toen ze begin twintig was, kreeg Serena een andere relatie. “Hij was heel charmant en had veel aanzien. Hij gaf me veel aandacht en dat vond ik heel fijn.” Na een tijdje vroeg de man of ze vrijwillig de prostitutie in wilde. Serena had al een prostitutieverleden en ze stemde er mee in.

Er werden mooie dingen beloofd en ze kreeg veel cadeaus. Maar volgens Serena manipuleerde de man haar en gaf ook hij haar drugs. “Ik was verliefd en luisterde niet naar mijn onderbuikgevoel. Door mijn trauma’s en alles wat ik vroeger had meegemaakt, had ik ook een seks- en pornoverslaving ontwikkeld. Dat zorgde ervoor dat ik in een hele foute wereld terechtkwam. Ik was mezelf helemaal kwijt.”

Serena kwam twee keer in een gewelddadige relatie terecht (foto: privécollectie Serena Franken).

Uiteindelijk stelde haar vriend voor om samen op vakantie te gaan naar Turkije. Hij wilde volgens Serena drugs meesmokkelen en ze moest haar paspoort meenemen. Dat ze haar paspoort moest meenemen, werd meerdere keren expliciet gezegd. Serena was van plan om mee te gaan, totdat ze door een kennis gewaarschuwd werd. "Die kennis kwam helemaal overstuur naar me toe. Hij vertelde dat er een plan was opgezet om mij als seksslaaf in het buitenland te verkopen", zegt Serena. "Door de manier waarop hij me waarschuwde wist ik dat het menens was en dat ik weg moest wezen. Ik heb al het contact met mijn vriend toen verbroken." Ze werd met rust gelaten door de man. "Maar het had heel anders kunnen aflopen", beseft ze zich. "Ik heb op dat moment wel de goede keuze gemaakt en dat heeft mij echt gered", zegt ze.

Serena is inmiddels afgekickt en heeft het roer omgegooid (foto: privécollectie Serena Franken).

Serena is nu afgekickt en heeft haar leven over een hele andere boeg gegooid. “Het ging zo slecht met mij dat ik op een gegeven moment echt voelde: het moet anders, anders ga ik er echt aan onderdoor en ga ik gewoon dood. Ik heb heel hard moeten vechten om mijn trauma’s te boven te komen, maar het is gelukt”, zegt ze huilend. "Ik ben echt trots op mezelf want ik moest van heel ver komen." Ze helpt nu andere slachtoffers van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Ook geeft ze gastlessen en lezingen, onder andere op Avans Hogeschool in Den Bosch. Daar vertelt ze ook haar levensverhaal. “Het herkennen van de signalen van slachtoffers is heel belangrijk. Iemand kan zich terugtrekken, stiller zijn, het is niet altijd direct te zien."

"Mensenhandel heeft verschillende vormen. Een meisje dat door haar vriend wordt gedwongen om seks te hebben met zijn vrienden is ook een vorm van mensenhandel. Als ik nu terugkijk op alles wat ik heb meegemaakt, zelfs het allerergste, voel ik dankbaarheid omdat ik daardoor nu ook anderen kan helpen”, zegt ze met tranen in haar ogen.