Politie deelt opnieuw herkenbare foto's relschoppers kampioensfeest PSV

De politie heeft herkenbare foto's gedeeld van mannen die worden gezocht voor de rellen rond het kampioensfeest van PSV op 18 mei. Het gaat om foto's van elf verdachten. Bij de ongeregeldheden in Eindhoven raakten veertien agenten gewond. Meerdere politiemensen deden aangifte.

De mannen hadden twee weken om zichzelf te melden, maar dat is niet gebeurd en daarom staan de foto's nu online . Als een verdachte zichzelf alsnog meldt, wordt zijn foto verwijderd.

Al meerdere keren gaf de politie afgelopen tijd beelden vrij van verdachten rond de rellen. De politie sluit niet uit dat in de toekomst meer foto's van verdachten worden verspreid.

Feest loopt uit de hand

Tijdens het kampioensfeest van PSV in mei dit jaar liep het rond het stadion in Eindhoven helemaal uit de hand. In grote delen van de stad was het die zondagavond volop feestgevierd nadat PSV van Sparta won en landskampioen werd. Maar rond half acht sloeg de sfeer volledig om, toen de politie iemand wilde aanhouden voor het afsteken en gooien van zwaar vuurwerk.

Een grote groep relschoppers zocht de confrontatie met de politie op. Ze gooiden met stenen, glazen, verkeersborden en zwaar vuurwerk naar de agenten. De Mobiele Eenheid moest ingrijpen om de rust te herstellen.

Afgelopen tijd zijn al verschillende relschoppers opgepakt en veroordeeld.