Fietser (80) komt bij botsing onder vrachtwagen terecht en overlijdt

Vandaag om 10:36 • Aangepast vandaag om 12:28
Een 80-jarige fietser is donderdagmorgen om het leven gekomen bij een ongeluk op de Liessentstraat in Uden. De man uit Boekel kwam onder een vrachtwagen terecht en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.
Jos Verkuijlen

Het ongeluk gebeurde kort na half tien. De Liessentstraat is afgesloten voor grondig onderzoek naar het ongeluk. De politie verwacht dat de weg langere tijd dicht blijft.

Hulpdiensten massaal aanwezig
Hulpdiensten rukten massaal uit. Twee ambulances, meerdere brandweerwagens, waaronder een hulpverleningsvoertuig en een tankautospuit, en politiediensten kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook brandweerpersoneel uit Mill en Uden werd ingezet om te assisteren.

Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink
