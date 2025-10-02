Gemeente Breda onder vuur na deelname aan promotiefilmpje van Microsoft

De gemeente Breda ligt onder vuur omdat ze prominent meewerkt aan een promotievideo van techbedrijf Microsoft. In het filmpje vertelt de gemeente hoe ze met behulp van de AI-assistent Copilot efficiënter werkt. Critici noemen dit onverantwoord en spreken van reclame voor een commercieel bedrijf. Dat schrijft het platform Binnenlands Bestuur.

In de video, die op de website van Microsoft en via LinkedIn wordt verspreid, vertellen gemeentesecretaris Lieke Hendrix, digitale innovator Gert-Jan Zandbergen en AI-expert Peter Hulsmann over de innovatieve aanpak van Breda. Volgens de video levert het gebruik van Copilot de gemeente een besparing van 28 uur per maand op.

De gemeente Breda zegt dat dit geen reclame is. “We zien dit als een kans om kennis te delen en zichtbaar te maken hoe we als gemeente vernieuwen", reageert een woordvoerder tegen Binnenlands Bestuur . Ook benadrukt de gemeente dat ze er geen geld voor heeft gekregen.

Deskundigen noemen het onverantwoord

Hoogleraar digitalisering en de democratische rechtsstaat Reijer Passchier (Open Universiteit) vindt de deelname een verkeerde keuze. “De website van Microsoft is geen neutraal platform. Gemeenten zijn al sterk afhankelijk van Microsoft, en dan is het vreemd dat Breda andere gemeenten aanraadt zich nóg meer met dit bedrijf te verbinden", zegt hij tegen het platform.

Ook Marijn van Vliet, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), plaatst stevige kanttekeningen. “Waarom doen publieke bestuurders mee aan zo’n reclamefilmpje? Politieagenten figureren ook niet in een video van BMW om te vertellen dat hij zo hard rijdt."

Omdat de gemeente Breda de samenwerking niet als reclame ziet, is de gemeenteraad niet geraadpleegd.