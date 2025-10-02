Bijrijder grijpt in bij onwel geworden bestuurder, auto botst op boom

Een auto is donderdagochtend gecrasht op de Spoorlaan in het centrum van Tilburg. De wagen reed twee stoplichten omver en kwam met een harde klap tegen een boom tot stilstand. Twee mannen in de auto raakten gewond.

Volgens getuigen reed de auto in de buurt van het treinstation steeds meer richting het fietspad. De bestuurder was vermoedelijk onwel geworden. De bijrijder greep in en trok aan het stuur, waardoor werd voorkomen dat de auto nog meer objecten of zelfs mensen zou raken. Uiteindelijk kwam de auto tegen een boom tot stilstand.

Omstanders verleenden meteen eerste hulp, samen met de beveiliging van een nabijgelegen coffeeshop. De politie, ambulances en een traumahelikopter rukten massaal uit. De helikopter hoefde uiteindelijk niet te landen en keerde terug. Eén inzittende werd ter plaatse behandeld, de ander is naar het ziekenhuis gebracht.

Drukke plek

Het ongeluk gebeurde op een druk moment: er waren veel fietsers op de Spoorlaan. Door de crash zijn twee verkeerslichten zwaar beschadigd geraakt. Een deel van de stoplichten werkt niet meer. De gemeente gaat dit herstellen.