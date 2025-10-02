Ex-profvoetballer benaderde meisje voor seks: 100 uur werkstraf geëist

Tegen Marc Höcher, ex-profvoetballer van Helmond Sport en Willem II, is donderdag bij de rechtbank in Breda een werkstraf van 100 uur geëist. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 41-jarige Waalwijker eind september vorig jaar een meisje van zestien via WhatsApp seksueel benaderd.

Höcher, die als assistent-trainer ook actief is geweest bij FC Den Bosch, was niet bij de zitting. Hij was bang dat zijn veiligheid niet kon worden gewaarborgd in het Bredase Paleis van Justitie. Volgens zijn advocaat wordt de Waalwijker bedreigd, opgezocht en getreiterd sinds naar buiten is gekomen dat hij een vergaand seksueel gesprek heeft gehad met een leerlinge van zijn voetbalschool in Eindhoven. De rechtbank vond zijn afwezigheid ‘bijzonder jammer’, want hij had de verdachte graag wat vragen willen stellen. Voor de officier van justitie was het allemaal klip en klaar: de lichamelijk en geestelijke seksuele ontwikkeling van het slachtoffer is enorm geschaad door het gedrag van Höcher. Hij en het meisje kenden elkaar al twee jaar: ze was aangesloten bij Höchers voetbalschool en kreeg privétraining van hem.

"Tijdens een WhatsAppgesprek met het meisje kwam hij klaar."

“Maar langzaam ging hun relatie de andere kant op”, vertelde de officier. "Verdachte vroeg haar wat ze van het leven vindt, of ze met hem wilde zoenen en wat ze aan had toen hij in september 2024 via WhatsApp contact met haar had gezocht. Op de laatste vraag antwoordde het slachtoffer dat ze een lelijke, dikke pyjama droeg. Met andere woorden: ze zat niet op deze benadering te wachten.” “Tijdens het gesprek zat verdachte met zijn hand in zijn broek, was hij zich aan het aftrekken en kwam hij klaar. Op het eind vroeg hij haar het videogesprek te wissen. Dat heeft ze ook gedaan, maar niet voordat ze kopieën had gemaakt van dat gesprek.” Deze beelden kwamen via haar ouders bij de politie terecht. Die heeft uiteindelijk aangifte gedaan, het meisje vond dat niet nodig. Ze brak wel met voetbalschool van Höcher. Zijn advocaat hoopt dat de rechtbank hem over twee weken maximaal 60 uur oplegt, ook gezien de toestand waarin zijn cliënt is terechtgekomen. Zijn cliënt heeft alles toegegeven en vindt het vreselijk voor zijn vrouw en twee kinderen wat is er gebeurd. Verder heeft hij geen baan en inkomen meer en komt hij nergens aan de bak, ook niet buiten de voetballerij.

"Mijn cliënt krijgt nu overal nul op rekest, ook al is het door eigen toedoen."