Welke wordt het? Dit zijn de 3 opties voor de nieuwe gemeentenaam

Als je als gemeente gaat fuseren, dan heb je een nieuwe naam nodig. Voor die uitdaging staan de gemeenten Best en Oirschot. Iedereen mocht meedenken over een nieuwe gemeentenaam. Uit bijna tweeduizend inzendingen zijn drie opties overgebleven: Baest, Best-Oirschot of Heidelanden. Het is nu aan de inwoners om te bepalen hoe hun gezamenlijke toekomst straks officieel heet.

Beast: een knipoog naar natuurgebied en landgoed Baest, en handig voor wie Best niet los kan laten.

Best-Oirschot: lekker duidelijk, geen fratsen. Past ook goed naast Den Haag en 's-Hertogenbosch.

Heidelanden: voor de natuurliefhebbers, want er is in beide gemeenten geen tekort aan heiden.

Inwoners waren behoorlijk creatief. Er kwamen 1.952 inzendingen binnen met 880 unieke namen. Hoe vaak de naam Best-Oirschot of Oirschot-Best werd geopperd, is niet duidelijk.

“Het leeft echt", zegt commissievoorzitter Wilma de Koning. Welke briljante ideeën de eindronde niet hebben gehaald, wil de commissie er niet bij zeggen. Dus of er ook suggesties als Bestshot, OirBest of Het Beste Schot zijn binnengekomen, blijft een raadsel.

Op 29 oktober mogen inwoners hun stem uitbrengen. Dat kan tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen. Terwijl je dus voor Den Haag kiest wie het land gaat leiden, bepaal je meteen of je straks in Baest, Best-Oirschot of Heidelanden woont.

En wie hoopt de nieuwe naam meteen op het plaatsnaambord te zien: nog even geduld. De fusie gaat pas in op 1 januari 2028. Tot die tijd blijft het gewoon ‘Best’ en ‘Oirschot’.