Moerdijk was niet op de hoogte van belangrijk rapport over toekomst dorp

De gemeente Moerdijk was er niet van op de hoogte dat donderdag een belangrijk rapport over toekomst van het dorp zou verschijnen. Ook de inhoud van het rapport is de gemeente onbekend. Donderdagochtend werd duidelijk dat de publicatie van het rapport, geschreven door onder andere energiebedrijf TenneT, tot nader order is uitgesteld. Het lijkt er sterk op dat dit besloten is nadat Omroep Brabant de gemeente vragen stelde over het stuk.

In de regio Moerdijk moeten de komende jaren een aantal grootscheepse energieplannen worden gerealiseerd. Doel is om energie die is opgewekt met windmolens op zee aan land te krijgen. Hiervoor is 450 hectare grond nodig, dat heeft hoe dan ook gevolgen voor de inwoners van de gemeente. Kan Moerdijk blijven bestaan?

Een vraag die al jaren speelt in het dorp Moerdijk is daarmee weer actueler dan ooit: kan het dorp nog blijven bestaan met zoveel uitdijende bedrijven in de directe omgeving, of is er door alle industrie geen plek meer voor bewoners? Op een recente bijeenkomst leek de gemeente er vanuit te gaan dat Moerdijk bewoonbaar blijft, maar dit wordt donderdag weersproken door een woordvoerder. "Waar en wanneer hebben wij gezegd dat het dorp kan blijven bestaan?", zo schrijft ze. Dat de energieplannen ergens over gaan, dat is dus wel duidelijk. Wie heeft de regie?

In het rapport dat donderdag zou verschijnen wordt ingegaan op vier mogelijke locaties voor onder andere drie energiestations. De stations vormen de kern van het plan. Andere projecten, zoals hoogspanningsleidingen en een transformatorstation, moeten rond deze stations komen.

De locaties zijn deels andere gebieden dan die de gemeente op het oog heeft en ze worden ook niet besproken bij de nu lopende gesprekken tussen dorpsbewoners en de gemeente. De gang van zaken roept vragen op over wie nou precies de leiding heeft bij de grote veranderingen die Moerdijk te wachten staan. Het rapport waar het nu om gaat is opgesteld door TenneT, Enexis, het Ministerie van Klimaat en Groene Groei en drie ingenieurs- en adviesbureaus. De gemeente is niet bij het stuk betrokken.

Een straat in het dorp Moerdijk (Foto: Omroep Brabant).

Locaties buiten zoekgebied

Hoe verhoudt het rapport zich tot de eigen planning van de gemeente rond de energieplannen? In de conceptversie van het document worden immers vier mogelijke locaties genoemd, terwijl de gemeente de komende periode gesprekken met inwoners gaat voeren over waar zo’n nieuwe locatie aan moet voldoen. Dat lijkt overbodig als er al vier plekken in het TenneT-rapport staan. Daarnaast liggen twee van die vier TenneT-locaties buiten de twee zoekgebieden die de gemeente presenteert aan haar inwoners. De verklaring die een woordvoerder van de gemeente hiervoor geeft: de TenneT-locaties waren al vastgesteld voordat de gemeente besloot de twee zoekrichtingen te gaan verkennen en hierover in gesprek te gaan met inwoners. ‘Geen zorgen’

Al met al lijkt TenneT verder te zijn met de plannen dan de gemeente. Toch hoeven inwoners zich volgens de gemeente geen zorgen te maken: de twee besluitvormingstrajecten worden ‘slim op elkaar uitgelijnd zodat gedragen, toekomstvaste keuzen worden gemaakt’, zo luidt de verklaring.

Om welke locaties gaat het? Gemeente De opties waar de gemeente naar kijkt: een locatie ten oosten van het huidige industrieterrein (waar ook dorp Moerdijk ligt) of een locatie ten zuidoosten, onder de snelweg A17 en naast het nieuwe Logistiek Park Moerdijk. TenneT De opties waar Tennet en partners naar kijken zijn: Gorsdijk (oostelijk van het industrieterrein), Krukweg (zuidoostelijk, boven de A17), Keeneweg (aan de westelijke kant boven de A17) en de Chemieweg (op het huidige industrieterrein). Die laatste twee vallen niet binnen de zoekrichtingen van de gemeente.