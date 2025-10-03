Angelique is al jaren stille kracht van FestyLand: 'Kunnen niet zonder'

De laatste voorbereidingen worden getroffen op het terrein bij recreatiepark Hemelrijk in Volkel. Dit weekend gaan daar ruim 35.000 mensen los tijdens dé afsluiter van het festivalseizoen: FestyLand. Angelique Vriends is vrijwilligster van het eerste uur en coördineert de 150 vrijwilligers die het festival rijk is. "Zo lang dat er vrijwilligers zijn, ben ik er ook. Ik ga desnoods tussendoor even in de auto een dutje doen."

Met een roodgloeiende telefoon loopt Angelique over het festivalterrein. "Deze dagen zijn altijd druk, maar ook heel gezellig. Ik zorg ervoor dat alles geregeld is voor alle vrijwilligers die hier iedere dag komen en als er problemen zijn, los ik ze mee op." De ruim 150 vrijwilligers helpen onder andere mee bij de nooduitgangen, parkeerplaatsen, de muntenkassa en de crewcatering. "We proberen de vrijwilligers een goede balans te bieden tussen werk en genieten van het festival", legt ze uit.

Angelique op het festivalterrein van FestyLand (foto: Tom Berkers).

Al sinds het begin van het festival is Angelique erbij. Ze weet nog goed dat het allemaal begon rond het 12,5 jarig jubileum van de Volkelse band Band Zonder Banaan (BZB). "De harmonie uit het dorp was gevraagd om mee te helpen. Ik zat daarbij en vond het leuk om mee te helpen." Het was zo'n succes dat het jaar erna het festival terugkeerde, maar dan onder de naam FestyLand. "In eerste instantie hielp ik dat jaar niet mee, maar werd later alsnog gevraagd."

Inmiddels, achttien edities verder, coördineert Angelique alle vrijwilligers. "Het eerste jaar hadden we één A4’tje vol met vrijwilligers, maar nu zijn dat er een stuk of acht. Al blijft het een uitdaging om steeds weer nieuwe vrijwilligers te werven."

"Een paar dagen voor het festival krijgen ze een rondleiding, zondag komen ze helpen."

"Er komen nog steeds wel wat mensen uit Volkel helpen, maar zij willen ook graag zelf feesten", weet ze. "Gelukkig heb ik inmiddels een heel netwerk opgebouwd van vrijwilligers. Het zijn veel dezelfde mensen, maar er komen ook steeds nieuwe bij." Dat werven van die nieuwe vrijwilligers begint vanaf eind april. "Ik leg allereerst contact met oud-vrijwilligers. Daarnaast benader ik ook verschillende opleidingen van scholen die raakvlakken hebben met het organiseren van evenementen." Een van die scholen is De Rooi Pannen uit Eindhoven. "Begin van dit schooljaar heb ik daar aan zestig nieuwe studenten van de opleiding marketing en evenementen een lezing gegeven. Een paar dagen voor het festival krijgen ze een rondleiding en ze helpen op zondag mee."

Angelique loopt mee tijdens de rondleiding (foto: Tom Berkers).

De rondleiding voor de leerlingen wordt gegeven door Robert van Asseldonk. De saxofonist van BZB komt net daarvoor even langs Angelique om een knuffel te geven. "Zonder Angelique geen festival. Ze regelt alles voor de vrijwilligers. Door haar weet iedereen wat ze moeten doen." "Wij kunnen niet zonder Angelique", vult Geertje van Zoggel aan. Ze is marketingmanager bij Par-T, de organisatie die inmiddels het festival organiseert. "Ze neemt veel taken van ons uit handen. Dat er steeds zoveel vrijwilligers zijn, dat regelt zij. Het zorgt voor een gemoedelijke en fijne sfeer."

"Als ik hier weer rondloopt, dan voel ik de kriebels. Dit is geweldig."

Juist die sfeer is erg belangrijk voor Angelique, vertelt ze, terwijl ze de lofzang bescheiden aanhoort. "Vrijwilligers zijn het visiteplaatje, dus ze moeten vriendelijk zijn. Dat zorgt ervoor dat festivalgangers hier blij binnenkomen." De vrijwilligerscoördinator is dan ook nog niet van plan om te stoppen. "Als ik hier weer rondloopt, dan voel ik de kriebels. Dit is geweldig. Ik hoop dat ik dit nog jaren mag doen, als mijn gezondheid het toelaat. Ik vind het fijn dat ik alle vrijwilligers de juiste aandacht kan geven die ze verdienen."